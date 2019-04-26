'Turkuaz Sergi' sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor

HAT, tezhip ve minyatür alanlarında eser veren sanatçılar, ‘Türk rengi’ olarak adlandırılan turkuaz rengin ağırlıklı olduğu eserlerini ‘Turkuaz Sergi’de bir araya getirecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan sergi, 30 Nisan Salı günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda sanatsever ile buluşacak.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Enstitüsü öğretim üyeleri M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı hat, tezhip ve minyatür eserleri yer alacak. Sergi; hat, tezhip ve minyatür sanatının ana renklerinden olma özelliği taşıyan, iyileştirici gücü ve mekânı hareketlendiren özelliği ile sanatı ve sanatçıyı temsil eden turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor.

YAŞAMIN SÜREKLİLİĞİNİ TEMSİL EDEN BİR RENK

Zengin ve canlı bir renk kültürüne sahip olan Orta Asya ve Türk geleneğinde kutsal olarak kabul gören ve yaşamın sürekliliğini temsil eden mavi ve yeşil renklerinin tüm açılımlarını yansıtan turkuaz, Mançurya Denizi’nden Tuna Nehri’ne kadar yayılan alanı kapsayan Türk coğrafyasında M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren bütün tezyinat unsurlarında kullanılıyor. Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türetilmiş bir kelime olan, ‘Türk rengi’ olarak da bilinen turkuaz, kitap tezyini sanatlarında da önemli bir yer tutuyor.

‘Turkuaz Sergi’, 10 Mayıs’a kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda görülebilecek.