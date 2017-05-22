Türkmen Şöleni'nde Muazzez Ersoy rüzgarı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 28'nci Geleneksel Türkmen Şöleni'nde sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy müzik ziyafeti verdi.Erdemli Belediyesi tarafından Çamlık Alanında gerçekleştirilen şölene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Yaklaşık 20 yörük çadırının kurulduğu şölende, yöresel halk dansları ve modern dans grubunun gösterisi yapıldı. Şölenin sonunda ise ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy sahne aldı. Sevilen parçalarını seslendiren Ersoy, ''Bir çok kez geldiğim Erdemli’de olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sizleri çok seviyorum'' dedi. Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Ersoy, sesi ve kıyafetiyle göz doldurdu. Hayranları ile zaman zaman sohbet eden sanatçıya vatandaşlar da bazı şarkılarda eşlik etti.

FOTOĞRAFLI