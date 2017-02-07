Türkiye’nin dört bir yanındaki liseli müzisyenlere çağrı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki gençlerin profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması, bu yıl 20. yaşını kutlayacak. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, liseli müzisyenlere çağrıda bulunarak, “Bu yarışma müziksever gençler için inanılmaz büyük bir fırsat” ifadesini kullandı. Şarkıcı Keremcem de, “Yarışmaktan korkmayın” diyerek, genç müzisyenlere destek verdi.



Türkiye’nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan ve “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip “Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması”, 20. yılında Türkiye’nin en popüler müzik platformlarından “fizy” sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından düzenlenen yarışmanın elemeleri 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul, 31 Mart’ta Ankara ve 7 Nisan’da İzmir’de yapılacak fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması’nın büyük finali ise, 22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 lisenin katıldığı ve 5 bine yakın öğrencinin genç sanatçılar olarak sahne aldığı yarışmada, “Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi” birinciliği kazanmıştı. Bu sene de yarışmacıların yanı sıra ünlü isimler gerek sahne alarak, gerekse jüri olarak yarışmaya destek verecek.



NÜKHET DURU: BU YARIŞMA MÜZİKSEVER GENÇLER İÇİN İNANILMAZ BÜYÜK BİR FIRSAT



Şarkıcı Nükhet Duru, liseli müzisyenlere çağrıda bulunarak, “Çalışmalarıyla her zaman fark yaratan yakın dostum Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun en başarılı projelerinden birisi olan Liselerarası Müzik Yarışması’nı ilgi ile takip ediyor, zaman zaman da genç müzisyenlerimizin yanında olarak, kuliste onları ziyaret ediyorum. Bu yarışma müziksever gençler için inanılmaz büyük bir fırsat. Haydi gençler” ifadesini kullandı.



KEREMCEM: YARIŞMAKTAN KORKMAYIN GENÇLER



Şarkıcı ve oyuncu Keremcem de, 20 yıldır yarışmayı ilgi ile takip ettiğini belirterek, “Müzik piyasasına da çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yarışmaktan korkmayın gençler” dedi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, bu yıl 20’ncisi düzenlenecek Liselerarası Müzik Yarışmasını fizy ile yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en beğenilen müzik platformu fizy’nin, milyonlarca kullanıcısıyla fizy Liselerarası Müzik Yarışması’nın bu yıl çok daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim” diye konuştu.

Yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu ise, “Ülkemizde o kadar çok yetenekli genç var ki, onları yarışmamızın sahnesinde görmekten büyük heyecan duyuyor ve bu yılki performansları izlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

YAKLAŞIK 8 BİN LİSEDE YARIŞMA HEYECANI



“fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması" için 81 ildeki yaklaşık 8 bin liseye çağrı yapıldığı açıklandı. Yarışmada dereceye giren liseli müzisyenler, para ödüllerinin yanı sıra, sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.

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