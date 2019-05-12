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Türkiye'nin en genç yaban hayatı fotoğrafçısından sergi

ADANA, () - TÜRKİYE'nin en genç doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi 12 yaşındaki Adanalı Ada Ulaş Karan, 2'nci kişisel sergisini açtı. Vakıfbank Ortaokulu Spor salonunda açılan 'Yaban Hayatı Fotoğraf Sergisi' ilgi gördü. Vakıfbank...

Türkiye'nin en genç yaban hayatı fotoğrafçısından sergi

ADANA, () - TÜRKİYE'nin en genç doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi 12 yaşındaki Adanalı Ada Ulaş Karan, 2'nci kişisel sergisini açtı.
Vakıfbank Ortaokulu Spor salonunda açılan 'Yaban Hayatı Fotoğraf Sergisi' ilgi gördü. Vakıfbank Ortaokulu kapalı spor salonunda gerçekleşen serginin açılışını Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürü Nejat Karadağ, Recep Birsin Özen Ortaokulu Müdürü Ali Küçükaydın ve Müdürü Alper Teke yaptı. Fotoğraflar sayesinde Türkiye'de yaşayan yaban hayvanlarına insanların dikkatini çekmeye çalıştığını belirten, aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Kuş fotoğrafçısı topluluğu olan Trakuş'un (Türkiye'nin anonim kuşları) da en küçük üyesi olan Ada Ulaş Karan, çocukların doğayı tanıyarak bilinçlenmesi ve doğanın korunmasına destek vermek istediğini söyledi. Sergiye katılanlar arasında pek çok fotoğraf ve doğasever çekilen türlerden birçoğunun adını ya ilk defa duyduklarını ya da Türkiye'de bu hayvanların yaşadıklarını bilmediklerini söyledi.
Çektiği fotoğrafların hikâyelerini de katılımcılarla paylaşan Ada Ulaş Karan, Türkiye'de yaban hayatı yaşam alanlarının yoğun insan ve av baskısı altında olduğunu söyledi. İnsanların kaçak av ve koruma alanlarının tahrip etmeme konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade etti. Uluslararası ornitolog olmak istediğini ifade eden Karan, bu tür sergileri her yıl geleneksel hale getireceğini de açıkladı.

FOTOĞRAFLI

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