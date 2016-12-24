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Türkiye'nin en büyük müzesi tamamlanıyor

ADANA'da 68 bin 400 metrekare hizmet alanıyla Türkiye'nin en büyük kompleksi olan Yeni Arkeoloji Müzesi tamamlanma aşamasına geldi. Adana'da 1907 yılında kurulan ancak, son dönemde atıl durumdaki 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa...

Türkiye'nin en büyük müzesi tamamlanıyor
ADANA'da 68 bin 400 metrekare hizmet alanıyla Türkiye'nin en büyük kompleksi olan Yeni Arkeoloji Müzesi tamamlanma aşamasına geldi.
Adana'da 1907 yılında kurulan ancak, son dönemde atıl durumdaki 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine inşa edilen müze kompleksi içinde, Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tarım Müzesi, Sanayi Müzesi, Etnografya Müzesi, Çocuk Müzesi ve Mozaik Müzesi bulunacak. Ayrıca kompleksin içinde kafeterya, fuaye, satış birimleri, sinevizyon alanı ve açık alanı olacak. Türkiye'deki en modern ve geniş müzesi olacak olan komplekste sergileme alanı 36 bin 790 metrekareyi bulacak.
KENTİN GEÇMİŞİ AYDINLANACAK
Yeni Arkeoloji Müzesi'nde eserlerin teşhiri modern teknoloji kullanılarak yapılacak. Komplekste eserler, ziyaretçilerin geçmişi günümüzde yaşayabileceği şekilde sergilenecek. Tarım Müzesi'nde Adana'nın tarımsal süreci, Sanayi Müzesi'nde ise yine Türkiye'nin ilk sanayi yatırımları sergilenecek. Kent Müzesi'nde, kentin geçmişi aydınlatılacak, Etnografya Müzesi'nde de kentin kültürel birikimi gözler önüne serilecek. Çocuk Müzesi'nde de geçmişten günümüze oyuncaklar sergilenecek.
BAKANDAN YAKIN İLGİ
Avrupa Birliği Bakanı Milletvekili Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemdeki girişimleriyle çalışmaları başlatılan müzenin, gelecek yıl Mayıs ayında açılması planlanıyor. Kentteki diğer müzelerin yeni müzeye taşınma çalışmaları sürerken, Bakan Ömer Çelik'in, "Yaşayan, yaşatan ve öğreten bir müzecilik anlayışıyla yapılıyor" dedi.

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