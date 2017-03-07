Türkiye'de en çok kadınlar kitap satın alıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - D&R'ın yaptığı incelemeye göre, Türkiye'de kitapların yüzde 64’ünün kadınlar tarafından satın alındığı açıklandı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’deki kadın okuma alışkanlıklarını inceleyen D&R, 28 şehirdeki 153 mağazasının verilerine göre kitapların yüzde 64’ünün kadınlar tarafından satın alındığını açıkladı. Kadınların tercih ettiği kitapların yüzde 65’inin macera türünde olduğu, en çok kitabı ise Bursa, İstanbul ve Antalya'daki kadınların okuduğu belirtildi. D&R'ın yaptığı incelemeye göre, Türkiye'de kadınların okuma alışkanlıklarına ilişkin sonuçlar şöyle:



EN ÇOK ROMAN OKUNUYOR



Verilere göre kadın okuyucuların ilk sırasında Türk romanları, ikinci sırada çocuk gelişimi, üçüncü sırada ise sağlık kitapları yer alıyor.



FANTASTİK VE MACERA SEVİLİYOR



Kadınlar en çok fantastik ve macera türünde kitap okuyor. Satılan kitaplar içinde en çok talebi yüzde 65 ile macera türü görüyor.



ERKEKLER YÜZDE 36’DA KALDI



D&R’da satılan kitaplar, cinsiyete göre incelendiğinde yüzde 64 ile en büyük payı kadınlar alıyor. Kitapların sadece yüzde 36’sı erkekler tarafından alınıyor.



EN ÇOK BURSALILAR OKUYOR



Müşteri sayısına göre satışlar incelendiğinde en çok Bursa'daki kadınların kitap satın aldığı görülüyor. Bursa’yı İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir takip ediyor.



EN ÇOK ALIVERİŞ 38-43 YAŞ ARASINDA



17-78 yaş arasında yapılan araştırmaya göre kadınların en çok alışveriş yaptığı yaş aralığı ise 38-43.



ÜÇ ALIŞVERİŞTEN İKİSİ KİTAP



D&R verilerine göre kadınların yaptığı her üç alışverişten ikisi kitap üzerine oluyor.

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