Türk ve Suriyeli sanatçıların eserleri “Together” sergisinde

Orhan SENCER / İSTANBUL, () ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle 6-18 Aralık tarihleri arasında 5 Türk ile 5 Suriyeli sanatçıyı bir araya getiren “Together” (Birlikte) çalıştayında ortaya çıkan eserler, UNIQ İstanbul’daki Turkmall Sanat’ta sergilenmeye başladı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Turkmall Sanat ve UNIQ İstanbul’un desteğiyle gerçekleşen “Together” projesi kapsamında 5 Türk ve 5 Suriyeli sanatçı tarafından yaratılan eserler, Mart ayına kadar UNIQ İstanbul’daki Turkmall Sanat’ta sergilenecek. Proje, İstanbul’da yaşayan Türk ve Suriyeli sanatçılar ile sanat uzmanları arasında, sanatsal iletişim ve paylaşım kadar gelecek dönemde olabilecek işbirlikler için fırsat yaratma amacını taşıyor.

Together sergisinde, Adnan Jetto, Ahmet Rüstem Ekici, Deniz Sağdıç, Ercan Vural, Falak Al Ghazzi, Hiba Aizoug, Houssam Alloum, Imad Habbab, Mehmet Öğüt ve Melike Kılıç’ın eserleri sergilenecek.

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