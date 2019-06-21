Türk ve Suriyeli sanatçılar resim sergisinde buluştu

SURİYELİ ve Türk sanatçıları buluşturan 'İki Kültür Dört Renk' karma resim sergisi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat’da sanatseverlerle buluştu.Sergiye, İnci Aksoy, Oğuz Satıcı, Mukaddes Akca, Yasemen Çavuşoğlu ve milli rallici Burcu Çetinkaya ile oğlu Mehmet Celal Bucak da katıldı. Sergiden elde edilen gelirin bir bölümü Türk Meme Vakfı'na bağışlanacak.Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türk sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer aldığı ve 20 Haziran’da açılan sergi, 22 Haziran tarihine kadar görülebilecek. Sergiden elde edilen gelirin bir bölümünün Türkiye Meme Vakfı'na bağışlanması planlanırken serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, "İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerli. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor" dedi.Serginin oluşum aşamasında katkıda bulunan ve serginin ev sahipliğini üstlenen Damsco Group Genel Müdürü Rami Sawanise ise "Damsco olarak sanata, bölgesel ve global barışa, toplum yararına çalışan sosyal yapılara katkı sağlamak amacı güden sergiye ev sahipliği yapmak bizim için toplumsal bir görev. Sanatın birleştirici gücü, insanlığın iyiye ulaşmasında çok önemli bir faktör. Sanat, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın duygularına hitap eder. Biz de barışın ve bu birleştirici gücün bir parçası olmak istedik. Sanatçılarımız da benimle aynı duyguları paylaşacaktır" dedi.



FOTOĞRAFLI