Türk Tiyatrosu yasta... Handan Ertuğrul törenle toprağa verildi

ŞİŞLİ – HARBİYE / İSTANBUL- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Tiyatrosu’nun sembol isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un eşi Opera ve Tiyatro Sanatçısı Handan Ertuğrul için düzenlenen törene katıldı. Törende söz alan İmamoğlu, “Handan Ertuğrul tiyatro dünyasının önde gelen isimleri arasındadır. Opera sahnelerinde başladığı kariyerini tiyatroya taşımış ve sahne sanatları tarihimizin çok önemli eserlerinde yer almış, birçok ilkin altına imza atmıştır. Onların tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır. Mirasları bugün Türkiye’nin dört yanındaki tiyatro salonlarından yükselen alkış seslerinde yaşayacaktır” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 94 yaşında dün yaşama gözlerini yuman Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul’un eşi tiyatro ve Opera Sanatçısı Handan Ertuğrul için düzenlenen törene katıldı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde pandemi koşullarına uygun olarak yapılan törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancığolu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Ertuğrul’un ailesi ve sanatçı dostları katıldı.

Törende Ertuğrul Ailesi adına Handan Ertuğrul’un manevi oğlu Tanju Bilgen, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan birer konuşma yaptı.

“ÜLKEMİZİN KÜLTÜR SANAT ALANINDA YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DEĞERLER ARASINDA”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Sahne sanatlarının sembol isimlerinden biri olan Handan Ertuğrul’u kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşarak konuşmasına başladı. İmamoğlu, “Ertuğrul ailesi kültür-sanat dünyamıza asla silinmeyecek izler bıraktı. Gerek Handan Uran Ertuğrul gerekse eşi, tiyatro tarihimizin en büyük isimlerinden Muhsin Ertuğrul, hayatlarını Türkiye’de sanatın gelişimine adayan çok kıymetli şahsiyetlerdi. Ülkemizin kültür sanat alanında yetiştirdiği en büyük değerler arasındalardı. Ertuğrul Ailesi, cumhuriyetin daha ilk yıllarında, Türk tiyatrosunun henüz gelişmeye başladığı bir dönemde sahnelerde boy gösterdiler, eserler verdiler. Bu anlamda Türk tiyatrosu onların çabaları üzerinde yükseldi demek abartı olmayacaktır. Ülkemizde çağdaş tiyatronun var olması ve gelişmesi noktasındaki emekleri için minnettarız ” dedi

“HANDAN ERTUĞRUL, TAM BİR CUMHURİYET KADINIYDI”

İmamoğlu, “Bugün Muhsin Ertuğrul ismi geçmeden Türk tiyatro tarihi anlatılamaz. Hatta bir zamanlar “tiyatroyla uğraşan herkesin Muhsin Ertuğrul’la bir anısı vardır” denildiğini birçoğunuz duymuşsunuzdur. Handan Uran Ertuğrul da tiyatro dünyasının önde gelen isimleri arasındadır. Opera sahnelerinde başladığı kariyerini tiyatroya taşımış ve sahne sanatları tarihimizin çok önemli eserlerinde yer almış, birçok ilkin altına imza atmıştır. Onların tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır. Mirasları bugün Türkiye’nin dört yanındaki tiyatro salonlarından yükselen alkış seslerinde yaşayacaktır. Handan Ertuğrul, tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Çağdaş eğitimin, bilimin gücüne inanırdı. Kültür sanat dünyamıza yaptığı katkıların yanı sıra eğitime de çok önem verdiğini biliyoruz. Ailesini kaybetmiş çocukların eğitimi için maddi manevi çok önemli destekler sunmuş bir şahsiyetti.” İfadelerini kullandı.

“MUHSİN ERTUĞRUL’U DA BİR KEZ DAHA RAHMETLE ANIYORUM”

“Handan Uran Ertuğrul, kıymetli eşi Muhsin Ertuğrul’la yıllar sonra ebediyette buluşacak” diyen İmamoğlu, “Biz de bugün eşi Muhsin Ertuğrul’un adını taşıyan bu özel tiyatro salonunda bir araya geldik. Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri, çağdaş tiyatromuzun kurucularından olan eşinin adını taşıyan bir sahneden son yolculuğuna uğurlanıyor. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Handan Ertuğrul’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sahne dünyamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle Muhsin Ertuğrul’u da bir kez daha rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

HANDAN ERTUĞRUL ÖZGEÇMİŞİ

Handan Ertuğrul 1927 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Çocuk yaşta sahne sanatlarına ilgi duyan sanatçı 1942 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Tiyatro ve Opera bölümünden 1948'de mezun olmuştur. 1949 yılında Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve başlamıştır. 1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini göstermiştir. Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırmıştır. Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.

Oyunları:

1946 Faust; 1948 Kadınlar Arasında, Paydos, Figaro’nun Düğünü; 1949: Paydos, Bir Komiser Geldi; 1950: Yarasa; 1951: Miras, Eski Şarkı, Pembe Evin Kaderi, Öteye Doğru; 1952: Alın Yazısı, Elektra, Köşe Başı, Gölgeler; 1953: Bir Piyes Yazalım, Çığ, Fatih, Derin Mavi Deniz, Güzel Helena, Ramak Kaldı, Ölü Kraliçe, Batak, Cosi Fan Cutte; 1954: Avanak, Tarıdağ ziyafeti; 1955: Şatoya Davet, Tilki; 1956: Bu Gece Başka Gece, Genç Osman, Korku, Nora; 1957: Üçüncü Selim, Kıraliçe Ve Asiler, Aşk Acısı; 1958: İki Efendi’nin Uşağı, Rehin Sandığı, Oturma Odası; 1959: Ekmek Parası; 1960: Caligula, Ayrı Masalar; 1962: Foto-Finiş, Cengizhan’ın Bisikleti; 1963: Rose Bend; 1964: Hizmetçiler, 1965: Kördüğüm.