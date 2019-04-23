Türk ressamın eserleri ABD'de sergileniyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 18 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden ve ip figürleriyle yaptığı resimlerle dünyaca ünlenen Ahmet Yeşil'in (53) 'Sesler ve İzler' temalı sergisi, ABD’nin New York kentinde sanatseverlerle buluştu.

Geçen yıllarda dünyanın birçok ülkesinde sergiler açarak Türkiye’yi başarı ile temsil eden ressam Ahmet Yeşil, bu kez ABD’li sanatseverlerin karşısına çıktı. Broadway’deki Gallery Max Soho’da sanatseverlerle buluşan Türk ressam Ahmet Yeşil, büyük ilgi gördü. Yeşil, sergisini gezen Türk ve ABD’li sanatseverlerle bir de söyleşi yaptı.

Yeni dönemde Asya, Avrupa ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede sergisi açacak olan Yeşil, geçen yıl düzenlenen Artexpo’daki sergisindeki çalışmalarından etkilenen galeri yöneticilerinden gelen teklifle sergisini ABD’de de açtığını belirterek, "Sergi, sanat ve kültür yaşamının çok yoğun olduğu bir bölgede açıldı. Serginin açılışı tahmin etmediği kadarıyla çok görkemli ve büyük bir ilgi gördü. Sergime hem Türk, hem ABD’li sanatçılar ve izleyiciler salonu doldurdu. Bu ilgi beni son derece mutlu etti, heyecanlandırdı. Her sergide duyduğumuz heyecanı burada daha fazla hissederek yaşadım" dedi.

16 eserin bulunduğu sergiden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Yeşil, "Sergideki çalışmaların 4’te 3’ü yeni çalışmalarımdı. Çalışmalar özellikle ABD için hazırlanan işlerdi. Bu çalışmalarımla ABD’li sanat kamuoyunun gündemine çıktık. Sergi 26 Nisan’da son bulması gerekiyor ancak açılıştan sonra da çok yoğun bir ilgi vardı. Bu nedenle de mayıs ayının ilk haftasına kadar uzatılabilir" diye konuştu.



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