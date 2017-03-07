Türk ressam, Uluslararası Floransa Bienali'ne davet edildi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - RESSAM Tülay Demirtaş, "Tılsımlı Kaftanlar" adlı yağlı boya çalışmalarıyla Uluslararası Floransa Bienali'ne davet edildi.



İtalya'nın Floransa kentinde 6-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Floransa Bienali'ne, Osmanlı İmparatorluğunda gündelik yaşamı konu alan "Tılsımlı Kaftanlar" adlı 20 tabloluk yağlı boya seçkisiyle başvuran ressam Tülay Demirtaş, 10 eserinin bienalde sergilenmeye değer gördüğünü açıkladı. Dünyanın en önemli sanat organizasyonlarından bienale çağrılmanın gururunu yaşadığını belirten Demirtaş, "İtalya'ya davet aldığımda gerçekten çok sevindim. Ancak maddi durumum elvermediği için kapı kapı dolaşıp sponsor aramak zorunda kaldım. Durumumdan haberdar olan Darıca Belediyesi sayesinde bu sıkıntıyı aştım. Tüm masraflarımı üstlenen Darıca Belediyesi sayesinde Osmanlı'nın tılsımlı kaftanları İtalya'da sanatseverlerle buluşabilecek" dedi.

Osmanlı İmparatorluğunda önemli hizmet görenleri mükafatlandırmak için, padişah tarafından hediye edilen kaftanları resmeden Tülay Demirtaş, bienale götüreceği ana tablo olan "Minyatür Kaftan"ı şöyle anlattı:

"Minyatür Kaftan, yağlı boya tablosu seçici komite tarafından seçilen ana resim. Burada Osmanlı'nın ihtişamlı renklerine bir saray mizanseni eşlik ediyor. Floransa'da ses getireceğine inanıyorum. Çünkü farklı bir tarz. O yüzden sanatseverlerden ilgi göreceğimi umuyorum."



FLORANSA BİENALİ'NDEN ÖNCE DARICA'DA

Tülay Demirtaş'ın Uluslarası Floransa Bienali'ne götüreceği eserler, bienalden önce Darıca Belediyesi tarafından Darıca'daki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Tılsımlı kaftanların Floransa'ya yola çıkacak olması bizleri fevkalade mutlu etmiştir. Sanatçımızın yaşadığı sıkıntıyı haber alır almaz çözdük. Ülkemizi temsil etmesi açısından, ecdadımızın giydiği kaftanların yeniden gün yüzüne çıkması ülkemiz adına, şehrimiz adına fevkalade güzel" diye konuştu.

11. kez düzenlenecek Uluslararası Floransa Bienali'nde video, enstalasyon, resim, heykel, fotoğraf, seramik ve dijital sanatları kapsayan seçki sanatseverlerle buluşacak. İtalya'nın en önemli tarihi mekanlarından Fortezza de Basso'da gerçekleşecek bienalde sergilenecek eserler, uluslararası akademisyenler ve sanat eleştirmenlerinden oluşan jüri tarafından seçiliyor.

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