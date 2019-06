Türk mitolojisini metal müzikle dünyaya tanıtmayı hedefliyorlar

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () - ADANALI metal müzik grubu Tulpar, Türk mitolojisini şarkılarıyla dünyaya tanıtmayı hedefliyor. “Bizim gibi gruplara gereken destek verilirse tüm dünyayı kendimize hayran bırakacağımızdan hiç kuşkumuz yok" diyen grup sözcüsü baterist Halil Berk Bali, “Dünya metal dinleyicilerine, Türkçe metal sözlerini ezberletmeyi ve mitolojimiz hakkında fikir edinmelerini sağlamayı çok isteriz" dedi.

Dört gencin bir araya gelerek kurduğu Adanalı metal grubu Tulpar, ilk stüdyo albümlerini 2018 Ocak ayında çıkardı. Dinleyicilerin karşısına ilk defa çıkan 'Ateş Zamanı' adlı albümde Türk Mitolojisi'nde yer alan Tulpar'ın Erlik Han ve Kayra Han arasında kaldığı bir kurgu anlatıldı. Gitarda Tayfun Çolak, bas gitarda Ali Emir Aksekili, bateride Halil Berk Bali ve vokalde Berk Ünal'ın yer aldığı Tulpar, Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını cevapladı.

Grubun kurucusu ve bateristi Halil Berk Bali, “En büyük hedefim, tüm ülke şartlarına rağmen benim yanımda olan grup arkadaşlarımla yani 'Kara Tarkanlarımla' hak ettiğimiz yerde dünyanın en büyük metal festivallerinde dünyaca ünlü gruplarla sahne alıp 'Türk Metal' kavramını hak ettiği yere taşımaktır” dedi. Grubun en küçüğü 1998 doğumlu bas gitarist Ali Emir Aksekili de metal müzikle tanışmasını grubun kurucusu Halil Berk Bali'ye borçlu olduğunu ifade etti.

Grubun sesi Berk Ünal, lise yıllarında brutal vokal ile tanıştığını belirterek, “Küçükken insanlar benim çok gelişmiş bir hayal gücüm olduğunu söylerdi. Bunun önemini fark ettiğim anda ise bana yol gösterici oldu. 10 yaşında Yüzüklerin Efendisi ile tanışınca da yazmaya olan ilgim başladı” diye konuştu. 10 yıldır gitar çaldığını söyleyen grubun gitaristi Tayfun Çolak ise en büyük hayalinin Tulpar'la uluslararası sahnelerde Türk Metal gruplarının gücünü göstermek ve en prestijli ödülleri kazanmak olduğunu dile getirdi.

“ADANA'DA SEVİLEN BİR GRUP OLDUK”

Tulpar'ın 2015 yılında kendisi tarafından kurulduğunu anlatan baterist Halil Berk Bali, “Grubun ilk halini Adana'da İnferno ismi ile kurduk. O zamanlar sadece death metal çalıyorduk. Daha öncesinde de farklı gruplarla cover çalarak sahne alıyordum. Grubun kadrosu zamanla değişti. Adana'da sevilen bir grup oldu ve adını da Tulpar olarak değiştirdik” dedi.

“TULPAR, HERKESİN SAHİP OLAMAYACAĞI BİR AT DEMEKTİR”

Tulpar'ın Türk mitolojisinde yer alan kanatlı bir at figürü olduğunu ifade eden gitarist Tayfun Çolak, “Kırgızların Manas Destanı'nda bu uçan kanatlı atlardan söz edilir. Tulpar herkesin görmediği, herkesin sahip olamayacağı bir attır. Savaşçı yiğitlere gönderilir, cesur, asil ve çok hızlıdır. Farklı kültürlerde değişik özellikler yüklense de temel özelliği çok hızlı oluşudur. Bu atlar asla yorulmadan savaşçıyı her türlü tehlikeden koruyacak kadar güçlü, heybetli, tüyleri parlak, kanlı canlı bir at olmalıdır. Genelde siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte tasvir edilir. Her at Tulpar olamaz, bazı vasıflar gereklidir. Bu atlar insan dilinden anlar ve insan gibi konuşurlar. Tulpar'ın kanatları simgeseldir, herkes göremez. Büyük tehlike anlarında açılan bu heybetli kanatları başkası görecek olursa Tulpar'ın yok olacağına inanılır” diye konuştu.

“TÜRK MİTOLOJİSİNİN NE KADAR ETKİLEYİCİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK”

Şarkı sözlerini yazan vokal Berk Ünal ise konuların Türk mitolojisinden seçilmesini şöyle anlattı:

“Tüm dünyaya kendi mitolojilerini anlatan Amon Amarth gibi biz de kendi mitolojimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Çünkü gruptaki herkesin Türk mitolojisine ilgisi var. Oradaki karakterlerini kullanarak kendimizce bir kurgu yazıp, besteleyip dinleyicilerin beğenisine sunduk. Grubun isminin Tulpar olması ve EP'mizdeki hikâyelerimizin tamamen Tulpar ile alakalı olmasının sebebi de bu. Metal müzik yaparak kendi mitolojimizin düzgün Türkçe ile yansıtıldığında ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu göstermek istedik” dedi.

“MADDİ DURUMLAR SEBEBİYLE 4 ŞARKI KAYDEDEBİLDİK”

“Biz bu işlerin bu kadar yorucu olduğunu bilmiyorduk” diyen Halil Berk Bali, “Asıl hedefimiz 8 şarkıdan oluşan 'Ateş Zamanı' adlı albümü çıkarmaktı. Fakat maddi durumlar sebebiyle 4 şarkıyı kaydedebildik. Bas gitarda eski grup üyemiz Furkan Dönmez de bize eşlik etti. Albümü kaydettikten birkaç ay sonra kendimize bir dağıtıcı firma bulduk ve EP'miz tüm dijital platformlarda satın alınabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

“HİÇ MÜZİK DİNLEMEYEN BİRİNİN BİLE KALBİNE DOKUNURUZ”

Türkiye'de metal müzik üretmenin ve çalmanın çok zor olduğunu dile getiren bas gitarist Ali Emir Aksekili, “Toplumsal olarak genel bir önyargıyı kırmaya çalışsak da bunu başarmak bir hayli yorucu. Çünkü belli başlı gruplar haricinde her türlü şeye kapalı olan bir ülkeyiz. Fakat biz Tulpar olarak kitlemizin çoğunu konserlerimizde topluyoruz. Sahne enerjimiz ve interaktif müziğimizle, hiç müzik dinlenmeyen birinin bile kalbine dokunacağımızı biliyoruz. Çünkü yapılan müziği, metal dahi olsa bir eğlence aracı olarak görüyoruz. Adana bizim en kuvvetli kalemiz olsa da durum burada da çok farklı değil. Bize sahip çıkanlar var ama beklediğimiz desteği ve ilgiyi burada da göremiyoruz. Yine de Adana'da bir sahne yapacağımız zaman seyircinin bizi izlemeye geleceğini bilmek güzel bir duygu” diye konuştu.

“DÜNYAYI KENDİMİZE HAYRAN BIRAKACAĞIMIZDAN HİÇ KUŞKUMUZ YOK"

Ekip olarak hayallerinin Rock Am Ring, Wacken gibi büyük festivallerde çalabilmek olduğunu ifade eden Halil Berk Bali, “Ülkemizde bizim gibi gruplara gereken destek ve ilgi gösterilirse tüm dünyayı kendimize hayran bırakacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Adanalıların da dediği gibi 'hakkını veririk'. Böyle festivallerde yer aldığımızda sadece grup olarak bize değil, ülkemize de dünya çapında bir sempati kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Yurt dışına açılma, dünyanın her yerinde 'Pogo', 'Circle Pit' yaptırmak gibi hayallerimiz hep var. Dünya metal dinleyicilerine, Türkçe metal sözlerini ezberletmeyi ve mitolojimiz hakkında fikir edinmelerini sağlamayı çok isteriz ve bu hedeflerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaz sonunda 2 tane tekli kaydetmeyi ve bir klip çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Halil Berk Bali, “Fakat beklenen ilgi ve destek gelirse öncelikli hedefimiz yarım kalan albümümüz 'Ateş Zamanı'nı bitirmek olacak. Bu aralar sessiz kaldık ama yakında Tulpar yine kanatlarını açacak” ifadelerini kullandı.