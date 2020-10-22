TÜGVA Bulancak'tan Sonbahar Fotoğraf Yarışması
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği “Senin Kadrajından Bulancak’ta Güz” temalı fotoğraf yarışmasını duyurdu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği pandemi döneminde de sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yol Kentte Yaşam temalı Fotoğraf Yarışmasını gerçekleştiren vakıf bu sene “Senin Kadrajından Bulancak’ta Güz” temalı ikinci fotoğraf yarışmasını duyurdu.
Gençliğe yönelik yenilikçi ve farklı projelerle gençliğin karşısına çıkan TÜGVA Bulancak Temsilciliği başlattığı Bulancak’ta Güz teması ile gençlerin güz’e bakışını merak ediyor.
Mevsimlerin her biri ayrı güzeldir ama sonbaharın bir başka olduğunu söyleyen TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin “Biz, çocukluğumuzdan beri ilkbahar ve sonbaharda hep heyecanlanırız. Doğa adeta renk cümbüşü gibi olur. Bakmasını, okumasını bilene doğa çok güzel mesaj verir. Bizde bu zor ve karanlık günlerinde gençlerimizle doğanın renkliliğini yaşamak istedik. Cep telefonları ile gençlerimiz yaylaları, sahilleri, köyleri, doğanın kışa dirilişini fotoğraflamalarını istedik. 21 Ekim-30 Kasım 2020 tarihleri arasında liseli gençlerimiz tugvabulancak.org kurumsal sayfamız üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. İnanıyorum ki kartpostal niteliğinde çok değerli eserler karşımıza çıkacak. Yarışma sonunda katılımcılardan dereceye giren fotoğraflara sürpriz ödüller vereceğiz. Yine katılım durumuna göre mansiyon ödülleri verebiliriz. Ancak biz yine de ödül merkezli bir yarışma istemiyoruz. İstiyoruz gençler doğayı okusun, kâinatı iyi tahlil etsin. Ödül işi kolay” dedi
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016