Tuba Köseoğlu Okçu, Adana'da okurlarıyla buluştu

TUBA Köseoğlu Okçu, 'Aklımda Deli Sorular' adlı kitabını, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Adanalı okurları için imzaladı.Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Tuba Köseoğlu Okçu, herkesin kafasına takılan soruların bilimsel yanıtlarını bir araya getirdiği 'Aklımda Deli Sorular' adlı kitabının imza töreninde, Adana'da okurlarıyla bir araya geldi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, gençler yoğun ilgi gösterdi. Okçu, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte kitabını imzalarken gençlerle sohbet etti.Öğrencilerin gelecekle ilgili sorularını da yanıtlayan Tuba Köseoğlu Okçu, "Ben aslında insan kaynakları direktörüyüm. Bu serüven en başta kitap olarak başlamadı. Kariyer yolumda ilerlerken, günün bilgisi başlığıyla her gün Facebook hesabımdan yeni bilgi paylaşmaya başladım. Bu çok ilgi gördü ve sonuç olarak 2017'de Hürriyet Kitap'tan kitap yapmam yönünde bir öneri gelince hobim kitaba dönüştü" dedi.Kitabın gençler arasında gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Okçu, "Gençlerin kitabıma bu kadar çok ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Adana'daki gençlere ulaşma şansını bana sağladığı için Çukurova Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Dilerim, doğru bilginin peşinde olan herkese, gençlerin hayatına ulaşmak adına bir katkımız olur" diye konuştu.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında bir araya geldiği Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Tuba Köseoğlu Okçu ile bir süre sohbet etti. Başkan Çetin, Okçu'ya katılımı için teşekkür ederek, "Bugün okuyucularımız, özellikle de gençlerimiz imza gününe çok güzel bir ilgi gösterdi. Bu güzel kitabın kitlelere ulaşmasını diliyor, Okçu'ya başarılar diliyorum" diye konuştu.

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