Tuba Köseoğlu Okçu, Adana'da kitabını imzalayacak

TUBA Köseoğlu Okçu, herkesin kafasına takılan soruların bilimsel yanıtlarını bir araya getirdiği 'Aklımda Deli Sorular' adlı kitabını Adana'da okurları için imzalayacak.

Yaşamın içinde sıkça duyulan 533 sorunun yanıtını kitaplaştıran Tuba Köseoğlu Okçu, 6 Mart'ta saat 15.00'de Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluşacak. Hürriyet Gazetesi İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Tuba Köseoğlu Okçu'nun kişisel Facebook hesabından yayınlamaya başladığı 'Günün bilgisi' uğraşısı sonucu ortaya çıkan kitap, gülümseten bir genel kültür kitabı olmasıyla okuyucunun ilgisini çekti.

Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan kitabını değerlendiren Okçu, "Günün bilgisi başlığıyla her gün Facebook hesabımdan yeni bilgi paylaşmaya başladım. Okuduğum kitaplardan, seyahatlerde öğrendiğim bilgilerden paylaşmaya başladım. Bu çok ilgi gördü. Belli zaman sonra sipariş sorular gelmeye başladı. Hafta boyunca hazırladığım içerikleri her sabah ilk iş Facebook'ta yayınlayarak devam ettim. 2017'de Hürriyet Kitap'tan kitap yapmam yönünde bir öneri gelince hobim bir kitaba dönüştü" dedi.



FOTOĞRAFLI