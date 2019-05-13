TRT sanatçısı ramazan boyunca AVM ziyaretçileriyle buluşacak

İSTANBUL - , (Kurumsal Haber) - TRT Sanatçısı Ufuk Uğuriş eserleriyle ramazan boyunca her hafta sonu Venezia Mega Outlet ziyaretçileriyle buluşacak. Türk Sanat Müziği ezgileri ile geleneksel sahne gösterileri San Marco Meydanı’nda gerçekleşecek.

Venezia Mega Outlet, eski ramazan eğlenceleri ile TRT sanatçısı Ufuk Uğuriş eserlerini ramazan boyunca ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Hacivat ve Karagöz, Kavuklu ile Pişekar gibi ramazan denilince ilk akla gelen oyunlar, çocuklar başta olmak üzere herkesi güldürmeye hazırlanıyor. Hilal şeklindeki fotoğraf çekim alanı ise ramazan ayı boyunca ziyaretçilerin paylaşımlarına eşlik edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu müzik dinletisi ve geleneksel sahne gösterilerinin ilkinin gerçekleştiği ramazan etkinlikleri ramazan boyunca her cumartesi ve pazar günleri saat 19.00’da başlayacak.