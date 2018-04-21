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Trabzonlu esnaf ve vatandaşın da rol aldığı 'Bizim Uşaklar' filmi vizyona giriyor

TRABZON’da 10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelinerek çekilen, kentte esnaf ve vatandaşların da rol aldığı ‘Bizim Uşaklar’ adlı komedi filmi vizyona giriyor. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfen bir köydeki camide...

Trabzonlu esnaf ve vatandaşın da rol aldığı 'Bizim Uşaklar' filmi vizyona giriyor
TRABZON’da 10 ay boyunca sadece pazar günleri bir araya gelinerek çekilen, kentte esnaf ve vatandaşların da rol aldığı ‘Bizim Uşaklar’ adlı komedi filmi vizyona giriyor. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfen bir köydeki camide hoca olmasını konu alan film, izleyicilere arazi kavgalarının engellenmesi için çözüm önerisi de sunuyor. 
Son dönemlerde dizi, sinema ve reklam çekimleri için tercih edilen Trabzon, yeni bir sinema filmine daha ev sahipliği yaptı. Cuma Uğurlu'nun yazıp yönettiği ‘Bizim Uşaklar’ adlı komedi filmi için çekim hazırlıklarını tamamlayan ekip oyuncu kadrosunu da belirledi. İki kaçağın saklanacak yer ararken tesadüfen bir köydeki camide hoca olmasını ve bu köydeki arazi kavgasını çözerken yaşadıkları macerayı konu alan film de deneyimli oyuncuların yanı sıra kentte bakkal, berber, çay ocağı gibi işletme sahibi esnaf ile vatandaşların da rol aldığı filmin çekimleri tamamlandı. 10 aylık sürede sadece pazar günleri bir araya gelerek çekimleri tamamlanan filmin yayınlanan fragmanında bugüne kadar sinema deneyimi yaşamayan amatör oyuncuların gösterdiği performans da dikkat çekti. Düşük bütçeyle çekildiği belirtilen ve 61 oyuncunun rol aldığı filmde, bölgenin 3 mevsimi de perdeye yansıtıldı.
‘SIFIRDAN BAŞLADIK’
Filmin yönetmeni Cuma Uğurlu, Karadeniz insanın istediğinde her şeyi başarabileceğini belirterek, “Karadeniz'de film çekmeye gelip, Karadenizli oyuncularını yan oyuncu olarak kullanan yönetmenlere inat 'İşte bu biziz' diyen büyük bir haykırışın sesiyiz. Karadeniz insanının istediğinde başaramayacağı bir şeyin olmadığını tekrar göstermiş olduk. Esnaf arkadaşlarımızla film çekmeye karar verdiğimizde, cebimizde bunun için ayırdığımız bir lira bile yoktu. Sıfırdan başladık. Filmde rol alan esnaf ve vatandaşlarımızda ortaya koydukları performanstan kendilerini kanıtlamış oldu. Gerçek Karadeniz şivesi ile bölgedeki sınır kavgalarını işlediğimiz bu filmde çok eğlendik. Umarım izleyicilere de bu mutluluğumuzu aktarabiliriz" dedi.
Galası Trabzon'da yapılacak olan film, 27 Nisan'da gösterime girecek.

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