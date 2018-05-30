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Tokat yazması motiflerini, kendi ürettiği elbiselere işliyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta 25 yıldır yazmacılıkla uğraşan Yasemin Ertaştan (40), 6 asırlık Osmanlı geleneği olan Tokat yazması motiflerini, kendi ürettiği elbiselere işliyor. Kent merkezinde bulunan tarihi Taşhan'daki dükkânı...

Tokat yazması motiflerini, kendi ürettiği elbiselere işliyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta 25 yıldır yazmacılıkla uğraşan Yasemin Ertaştan (40), 6 asırlık Osmanlı geleneği olan Tokat yazması motiflerini, kendi ürettiği elbiselere işliyor.
Kent merkezinde bulunan tarihi Taşhan'daki dükkânı bulunan, evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Ertaştan, 1994 yılından bu yana el baskısı ürünler üretiyor. Yazma ve sofra örtülerinde yöreye özgü Osmanlı geleneği 600 yıllık motifleri işleyen Yasemin Ertaştan, kendi ürettiği yazlık elbiseler üzerinde de bunları kullanıyor.
Tokat yazması motiflerini yaşatmak istediğini ifade eden Ertaştan, "Geçmişte sadece başörtüsü ve sofra bezi olarak kullanırken bugün günlük kıyafetten tutun bir gece kıyafetine, bir tuvalet, gelinlik tarzına kadar çalışmalarımızın içerisine aldık. Günlük yaşantıya taşımak kaydıyla çantadan, deri çizmeye aklınıza gelebilecek, tekstile girebilecek her alana motiflerimizi soktuğumuz düşünüyorum" dedi.
Son iki yıldır ürünlere talebin düşük olduğunu belirten Ertaştan, "Turizmin etkilendiği yerde bizler de etkileniyoruz. Geleneksel sanatlarda genellikle turizme dayalı oluyor ama öğrenmek isteyen de var. Genellikle sahil kesimlerinde bu kıyafetler daha çok gidiyor. Ama bir yenilik yapıp kışlık kıyafetlere de bunları taşıma konusunda  çalışmalarım var. Normal kıyafetlerden fiyatları biraz daha yüksek ama her kesimin bütçesine uygun kıyafetlerimiz var" diye konuştu.

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