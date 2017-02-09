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Tescilli tarihi eser olan demir kapıda 'Meryem Ana' işlemesi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 65 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde 'Meryem Ana' işlemesi bulunan 'tescilli tarihi eser' olan demir kapıyı torunlarına miras bırakacağını söyledi. Samsun'un İlkadım İlçesi'nde demircilik...

Tescilli tarihi eser olan demir kapıda 'Meryem Ana' işlemesi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 65 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde 'Meryem Ana' işlemesi bulunan 'tescilli tarihi eser' olan demir kapıyı torunlarına miras bırakacağını söyledi.
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde demircilik yapan 66 yaşındaki İbrahim Germi'nin, sahibi olduğu tescilli tarihi eser olan kapı, görenlerin büyük ilgisini görüyor. 'Meryem Ana' işlemeli 1.5 asırlık demir kapıyı almak isteyenler olduğunu söyleyen Germi, "Kiliselerden, yurt dışından gelenler oldu. Kapıyı satmamı istediler. Ama ben satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Çünkü bu kapı, babama dedemden kalmış, ondan da bana. Ben de torunlarıma bırakacağım" dedi.
2.40 metre boyunda iki bölümden oluşan demir kapının yaklaşık 300 kilo geldiğini kaydeden İbrahim Germi, kapının üzerinde tek bir kaynak bile olmadığını, birbiri içine geçme sistemi ile yapıldığını ifade etti. Kapıdaki kilidin bir benzerinin de olmadığını anlatan Germi, "Bu kapı haneden kapısı olarak kullanılıyormuş. Sultanlar ve kralların konakladığı yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış" dedi.
İbrahim Germi, tescilli tarihi eser olan kapanın çocukluğunda eşeklerin bağlandığı bir handa muhafaza edildiğini anlattı, "Oradan çıkartıp dükkanımda getirdim ve burada saklıyorum" diye konuştu.

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