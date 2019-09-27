Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir dönem terör örgütü PKK'lıların faaliyet gösterdiği Kato Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle festival alanı haline geldi.Uludere ilçesindeki Kato Dağı, PKK'lı teröristlerden temizlenmesiyle artık festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde düzenlendi. Sanatçılar Manuş Baba, Yusuf Güney ve Cengiz Ateş'in katılacakları festivalde konser etkinliklerinin yanı sıra 3 gün süreyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.'HUZURU BU FESTİVALLE TAÇLANDIRIYORUZ'Uludere Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, bölgede sağlanan huzur ortamının bu festivalle taçlandırma amacında olduklarını söyledi. Huzurun devamını dilediklerini ifade eden Ürek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar amacımız ilçemizi daha huzur, refah içinde vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmaktır. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan birisi de Türkiye’nin birçok yerinden gelen gençleri, tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürümüzü güzelliklerimizi göstermektir. Huzur olmasaydı biz şimdi burada olmazdık. Huzurun olduğu yerde yatırım olur. 3 gün sürecek festivalde gençlerimiz kamp kurarak burada kalabileceklerdir" dedi.