Terör korkusu Truva'yı da vurdu

ÇANAKKALE merkezine bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içindeki 5 bin yıllık Truva (Troia) Antik Kenti, terör olaylarının turizme yaptığı olumsuz etkiden nasibini aldı. 2015'te 491 bin 205 turisti ağırlayan antik kenti, 2016'da ziyaret edenlerin sayısı 229 bin 207'ye geriledi.Ülke genelinde geçen yıl yaşanan terör olayları, Çanakkale turizmini de olumsuz etkiledi. Terör olaylarının yaşandığı geçen yıl, Çanakkale genelinde müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayılarında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Terör olaylarının neden olduğu olumsuz ortamdan, kentteki ören yerleri arasında en çok Truva etkilendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2015 yılında 491 bin 205 kişinin ziyaret ettiği Truva'da, geçen yıl bu rakam yarı yarıya düşerek 229 bin 207 kişi olarak gerçekleşti.Çanakkale'de 2015'de müze ve ören yerlerini toplamda 639 bin 644 kişi ziyaret etti. Bu rakamın dağılımına göre; Arkeoloji Müzesini ziyaret edenlerin sayısı 14 bin 941 kişi oldu. Truva 491 bin 205, Assos 112 bin 705, Alexandria Troias 8 bin 680, Apollon Smintheion Tapınağı ise 12 bin 113 yerli ve yabancı turisti ağırladı.Çanakkale'deki 5 müze ve ören yerini 2016 yılında ise toplamda 367 bin 933 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. UNESCO tarafından 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Truva, geçen yıl 229 bin 207 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Ancak bir önceki yılın ziyaretçi sayısına göre burada, yarı yarıya düşüş dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yerler sıralamasında Ayvacık İlçesi'ne bağlı Behramkale Köyü'ndeki Assos ise 112 bin 152 ziyaretçiyle 2'inci, Apollon'un kutsal alanı olarak bilinen Apollon Smintheion Tapınağı 10 bin 881 ziyaretçiyle 3'üncü sırada yer aldı. Kent merkezindeki Arkeoloji Müzesi'ni 8 bin 305 kişi ziyaret ederken, Ezine İlçesi'nin Dalyan Köyü'nde bulunan Antik Yunan kenti Alexandria Troas Bölgesi de 7 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı."2016, ÜLKEMİZ İÇİN ZOR BİR YILDI"Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer, ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısındaki düşüşün 2016'da yaşanan sıkıntılar ve konjektürel problemlerden kaynaklandığını belirtti. Troia'nın, Türkiye ve dünyanın en önemli antik yerleşim yerleri arasında bulunduğunu ifade eden Aydeğer, "Geçen yıl Truva'yı ziyaret edenlerin sayısının yüzde 45'leri bulduğunu söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nden aldığımız veriler çerçevesinde 2016 yılı sonunda yaklaşık 230 bin civarında da ziyaretçi sayısı gözüküyor. Bu tabii ki hepimizi endişelendiren bir husus. Birçok sebebi var. Ama bunların başında 2016 yılında yaşanan onlarca terör odaklı konu geliyor. Özellikle güvenlik odaklı konular, bölgemizdeki ve ülkemizdeki turizm hareketine en çok engel olan ve sıkıntıya sürükleyen konuların başında geliyor. 2016, ülkemiz için zor bir yıldı. Sınırımızın hemen ötesinde devam eden bir iç savaş var. Yine sayıları 4 milyonu bulan bir mülteci krizi ve akabinde dünyayı kasıp kavuran bir terör zinciri hepimizin turizmde sıkıntılarla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verdi" dedi.Geçen yıl yaşanan sıkıntılara paralel olarak ülke genelinde dış pazarda ciddi bir daralmanın söz konusu olduğunu belirten Aydeğer, "2015 yılındaki konaklama verilerinde geceleme sayılarına baktığımızda, 205 bin civarında olan yabancı geceleme sayısı 2016 yılı 9'uncu ay itibariyle 62 bin olarak karşımıza çıktı. Yani yılsonu noktasında baktığımızda da ortalama yüzde 65 civarında bir daralmadan bahsedebiliriz. İç pazardaki yerli sayılarına baktığımızda 9'uncu, ay itibariyle 500 binden 397 binlere geriledi. Bu 9'uncu ay itibariyle bir örnekleme yapıldığında da yüzde 15 gibi bir pazar kaybından bahsediyoruz. Yani göründüğü gibi dış pazarda yüzde 65'lik kaybı telafi etmemiz için mutlak suretle stratejik bir planlama ve stratejik iletişim araçlarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

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