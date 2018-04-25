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Teoman yeni kitabının İstanbul'daki ilk imza gününde D&R’da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, ()-ROCK müziğin başarılı ismi Teoman, yeni kitabı 'Fasa Fiso'nun İstanbul’daki ilk imza gününde 29 Nisan'da 15.00 – 17.00 saatleri arasında D&R Vadi İstanbul'da sevenleriyle bir araya geliyor. Bugüne kadar yaşadığı...

Teoman yeni kitabının İstanbul'daki ilk imza gününde D&R’da okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, ()-ROCK müziğin başarılı ismi Teoman, yeni kitabı 'Fasa Fiso'nun İstanbul’daki ilk imza gününde 29 Nisan'da 15.00 – 17.00 saatleri arasında D&R Vadi İstanbul'da sevenleriyle bir araya geliyor.

Bugüne kadar yaşadığı aşkları, çocukluğunu, gençliğini şarkılarıyla anlatan Teoman bu kez yeni kitabı 'Fasa Fiso' ile sevenlerinin karşısında.  Ünlü şarkıcı, kitabında çocukluğun bakış açısını, hayatını, müziği anlamlandırma çabalarını, büyüme sancılarını, kafa karışıklıklarını ve yıllar geçtikte yaşadığı değişimleri eğlenceli hikâyelerle anlatıyor.

Teoman’ın çocukluğundan rock yıldızlığına, 50 yaşının olgunluğundan geçmişine duyduğu özleme kadar birçok konuyu kaleme aldığı kitabı D&R raflarında.

Teoman, 29 Nisan Pazar günü saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında D&R Vadistanbul’da düzenlenecek imza gününde sevenleriyle bir araya gelerek “Fasa Fiso” kitabını imzalayacak.

(FOTOĞRAF)

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