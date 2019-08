Tatlıses: Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi'nce doğduğu mağaranın restore edilmesi haberi üzerine duygulanarak, "Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu. Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum" dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Polis evinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'la bir araya gelen Tatlıses, baba ocağında turizm için otel açacaklarının müjdesini verdi. Şanlıurfa'ya gelişi hakkında gazetecilere konuşan Tatlıses, doğduğu mağaranın restore edilip turizme kazandırılacağını duyunca duygulandı.

'MAĞARADA DOĞDUM İYİ Kİ DE ORADA DOĞMUŞUM'

Mağarada doğduğu için iftihar ettiğini belirten Tatlıses, şöyle konuştu:

"Benim için mağara çok önemli. Diyorlar ki 'Ben sarayda doğmuşum, vahiy ilk önce saraya gelmiş.' Halbuki vahiy mağaraya gelmiştir. Bunun için orayı restoran yapıp turizmi çekmeliyiz. Yani o doğduğum mağarayı görsün insanlar. Çünkü bilmiyorlar, ben diyorum ki 'Altımızdaki çulu ne yaptın anne?' Diyor ki 'Yağmurda karda kapıya koydum.' Dedim ki 'Niye?' 'Kurda kuşa yem olmamak için' dedi. Ben mağara adamıyım demiyorum. Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam? Sarayda doğsam, kim bilir ne olurdu? Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum. Anam beni orada doğurdu çünkü evi yoktu, altında çulu yoktu fakir bir ailenin çocuğuydum. Ciğerci Ahmet'in oğluyum fakir bir aileden geldim. Cenab-ı Hakk yürü ya kulum dedi topallamadan yürüdük Allah'ın emrettiği şekilde. Şimdi diyorum ki 3 tane teknem vardı, 3 tane villam vardı, 1 tane uçağım vardı bunlar güzeldi. Allah'tan geldi buna da şükür yetmez mi?"

'EVET, ŞİKAYETİM VAR'

Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu dile getiren Tatlıses, kente her gelişinde çok değiştiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın başkanlarımla birlikte olmaktan iftihar ediyorum. Urfa iyiye gidiyor, her geldiğimde farklı bir şey görüyorum. Bugün başkanlarla dolaşacağız. Bir de Göbeklitepe için buradayım bir yatırımımız olacak. Yani bana göre Urfa, İstanbul'dan Ankara'dan daha iyiye gidiyor. Oteller zinciri var her tarafta burada niye olmasın. Ben turizmi severim, insana hizmet olacak. Uçak seferleri ile ilgili şikayetim var. Ben kendi Urfa'ma, Antep'ten geldim. Çünkü Urfa uçağı bulamadım o saatte yoktu. Ben bunu istemiyorum. Sayın başkanımıza da buradan sesleniyorum. Madem bu yıl Göbeklitepe yılı seçildi o zaman layığı ile davranalım. Evet şikayetim var çünkü her saat uçak olmalı. Buraya yerli turizmde gelir, yabancı turist Antep'ten mi gelsin? Niye babam Diyarbakır'da, Mardin'de var da Urfa'da yok mu havalimanı. Göbeklitepe turizmi için otel düşünüyorum, turistler gelsin kalsın. En fazla yabancı turist gelir. Biz Urfa'dayız gidip görmeyiz Balıklıgöl'ü ama yabancı turist merak eder gelir. Ben İstanbul'da Ayasofya Müzesi'ne bir kere gitmiş değilim ama içerisi yabancı dolu."

SIRA GECESİYLE GUNNİES REKORLARINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Polis evinden ayrılan Tatlıses daha sonra, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Burada Tatlıses'e Göbeklitepe plaketini veren Canpolat, Tatlıses öncülüğünde stadyumda Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmek için sıra gecesi etkinliğini düzenleyeceklerini söyledi.