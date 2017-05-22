Tarsus'ta unutulmaz gece

TARSUS (Mersin), () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali (MERFEST) kapsamında caz piyanisti, besteci ve orkestra şefi Prof. Erol Erdinç, TRT Ankara Radyosu’nun ödüllü ses sanatçısı Elif Güreşçi, tiyatro ve sinema sanatçısı Cihan Ünal, sanatseverlere müzik ve şiirlerle bezeli unutulmaz bir akşam yaşattı.

Etkinlik, Tarsus’un en gözde antik mekanlarından St. Paul Müzesi’nde gerçekleşti. Elif Güreşçi’nin ‘Unutturamaz Seni Hiçbir Şey’ şarkısıyla başlayan konserde sanatçı, ‘Küçük Suda Gördüm Seni’, 'Aldırma Gönül’, ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Bir Çapkına Yangınım’, ‘Nasıl Geçti O Yıllar’ gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, Cihan Ünal, ünlü opera sanatçısı Aydın Gün’ün 'Telli Kavak' şiirinden Yunus Emre, Nazım Hikmet, Orhan Veli, Karacaoğlan’a uzanan zengin bir repertuarı seslendirdi.

Ünal, ‘Kadınım’ şarkısının yanı sıra Damdaki Kemancı Müzikali’nin unutulmaz karakteri olan Sütçü Tevye’nin ‘Ah Bir Zengin Olsam’ şarkısını söyleyerek dinleyenlerden alkış aldı.

Erdinç ise eşsiz piyano performansının yanı sıra ‘Divane Aşık’ türküsünü Elif Güreşçi ile birlikte seslendirdi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın okuduğu 'Küçük İstavritin Öyküsü' şiiri ayakta alkışlandı. Etkinlik, hep birlikte söylenen 'Memleketim' şarkısı ile sona erdi.



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