Tarkan eğitimde fırsat eşitliği için Darüşşafaka yararına söylüyor

İstanbul, 17 Ocak () - Megastar Tarkan, 2017 yılının ilk konserini 18 Şubat Cumartesi akşamı 21:00’de Volkswagen Arena'da "eğitimde fırsat eşitliği" için veriyor. Konserden elde edilecek gelirle Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde "Sanat Merkezi" oluşturulacak. Her öğrencinin 5. sınıftan itibaren bir enstrüman çalmayı öğrendiği Darüşşafaka'da açılacak "Darüşşafaka Sanat Merkezi" bu eğitimin niteliğini daha da artıracak. Megastar Tarkan, 1863'ten bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonu doğrultusunda annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencileri yatılı olarak, tam burslu, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka yararına konser verecek. Konserden elde edilecek gelirle Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde "Sanat Merkezi" oluşturulacak. Darüşşafaka'dan yapılan açıklamada, "Bir okul hayal ediyoruz. Bünyesinde vurmalı, üflemeli, yaylı çalgılar için atölyelerin olduğu... Piyano, keman, çello, saksafon odalarının, resim ve heykel atölyelerinin, drama salonunun bulunduğu, şan eğitiminin verildiği... Öğrencilerin, yeteneklerine göre diledikleri enstrümanın eğitimini alıp, diledikleri zaman çaldıkları enstrümanlara erişebildiği... Bahçesinde öğrencilerin gitar, keman çaldığı bir okul hayal ediyoruz. 10 yaşından 18 yaşına kadar sanatla büyüdükleri ve hayata atıldıkları bir okul…" denildi. Megastar Tarkan, Darüşşafakalı öğrencilerin en fazla istediği bu hayali gerçekleştirmek için 18 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de Volkswagen Arena'da sahne alarak en sevilen pop şarkılarını seslendirecek. Konserden elde edilecek gelirle Türkiye'nin 70 ilinden 1.000'e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencinin eğitim gördüğü Darüşşafaka'da bir Sanat Merkezi oluşturulacak. (Fotoğraflı)