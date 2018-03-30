Tarkan, Avrupa turnesine Berlin’de başladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MEGASTAR Tarkan, Avrupa turnesinin açılışını dün Berlin’de verdiği konserle yaptı.

Berlin Max-Schmeling-Halle’de binlerce izleyicinin izlediği konserde Tarkan, 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki parçalar ile yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını seslendirdi. “Yolla” şarkısı ile sahneye çıkan sanatçı, son albümü “10”da yer alan “Beni Çok Sev”, “Her Şey Fani”, “Çok Ağladım”, “Bal Küpü”nün yanı sıra “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hüp”, “Ölürüm Sana”, “Kuzu Kuzu”, “Öp” şarkılarını da seslendirdi. Tarkan’a, salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.

Megastar Tarkan, Almanya ve Hollanda’da gerçekleşecek konser serisi kapsamında önümüzdeki günlerde Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da sevenleriyle buluşacak.

Tarkan’ın Almanya ve Hollanda’da vereceği konserlerin programı şu şekilde:

31 Mart Cumartesi : Schleyer Halle Stuttgart

1 Nisan Pazar : Frankfurt – Jahrhunderthalle

6 Nisan Cuma : Rotterdam - Ahoy Music Halle

7 Nisan Cumartesi : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

8 Nisan Pazar : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

14 Nisan Cumartesi : Munih - Zenith Halle

29 Nisan Pazar : Hamburg - Barclaycard Arena