Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde

BAHÇEŞEHİR Koleji tarafından “Dünyayı sevgi ve hoşgörü kurtaracak” düşüncesiyle ilk defa 2015 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Çocuk Sanat Bienali”nde bu yıl “fark” teması işlendi.

Kadına şiddet konusunda "farkındalık" yaratmak için tasarlanan "Kalpte Ritim", geri dönüşümden elde edilen maddelerle yapılan "Kanatlı Bisiklet", avucumuzun içerisinde bizi farklı kılan beynimizle iletişim kuran mause aletinin işlevini ele alan "Brain ve Mause" ve dünyada ilk defa yapılan Van Gogh'un odasının 3 boyutlu ziyaret edilebilmesi için tasarlanan proje büyük ilgi topladı.

İstanbul Deniz Müzesi ev sahipliğinde başlayan etkinlikte, öğrencilerin "fark" kelimesine odaklanmalarını ve bu doğrultuda keşfettiklerini sanatla birleştirmelerini hedefleyen Bahçeşehir Koleji, ortak bir dil kullanarak uzun vadede; kültür, sanat tasarımı üreticisi ve takipçisi, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi de amaçlıyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerden toplam 50 eserin yer aldığı bienal, farklılıkların çocuk penceresinden yansımalarını ele alıyor.

TÜM FARKLILIKLARI ATATÜRK'LE FARK ETTİK DEDİLER, PORTRESİNİ RESMETTİLER

Bienalin en dikkat çekici çalışmalarından biri de altıncı sınıfta okuyan 11 öğrencinin 1 senelik çalışması sonucunda ortaya çıkan Atatürk portresi. Atatürk'e ait bir fotoğrafı piksellerine ayırıp büyüttükten sonra beşer santimlik karelere ayıran öğrenciler, bu kareleri parmak boyası ile boyadılar. Tüm farklılıkları Atatürk sayesinde fark ettikleri için böyle bir çalışma yapmak istediklerini belirten öğrencilerin sloganları ise "Bir ışıkla başlar her şey."

VAN GOGH TABLOSUNU 3 BOYUTLU HALE GETİRDİLER

Etkinliğin bir diğer ilgi çeken eseri ise Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası tablosunun 3 boyutlu hale getirilmiş şekli. İlk kez yapılan bu uygulamada öğrenciler tablodaki odayı gerçek hayata taşıdılar ve tabloda yer alan tüm eşyaları aslına uygun bir şekilde boyadılar. Tamamı beşinci sınıfta okuyan 23 öğrencinin 1 aylık çalışması sonucunda tamamlanan eser bienalin ardından Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsünde sergilenmeye devam edecek.

Bienalin açılışında eserleri yakından inceleyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, "Öğrencilerimiz eserlerinde farklılıkların aslında güzellik olduğunu, insanların renkler, diller, inançlar ve kültürler ne kadar değişik olursa olsun birlikte yaşadıkları zaman mutlu olabileceklerini işlemişler. Sergilenen 50 eser var. Bunları çocuklarımızın birlikte düşünüp, burada sergilemeleri muazzam olmuş, çok mutlu oldum" dedi.

Bienal 25 Mayıs Perşembe akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF)