Tarihi Kayseri Kalesi, kültür merkezi oluyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Roma döneminden kalan tarihi kalenin, 'Kale İçi Kültür Merkezi' projesi kapsamında orijinaline uygun şekilde restore edilmesi çalışmaları 5'inci yılda sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında kent merkezinde bulunan iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşan tarihi Kayseri Kalesi’nde, 'Kale İçi Kültür Merkezi' projesi başlattı. Proje kapsamında kale içindeki dükkanlar boşaltıldı. Ardından kalenin orijinaline uygun şekilde restorasyonuna başlandı. Restorasyon çalışmaları, 5’inci yılda sürüyor. İşçiler, kalenin dış kısmında kurulan iskelelerde titiz bir şekilde çalışarak tarihi yapıyı restore ediyor.

Proje kapsamında kale içinde zeminden 3 metre aşağıda Arkeoloji Müzesi yer alacak. Ayrıca çeşitli sanat etkinliklerinin yapılabileceği, Türk- İslam el sanatları, modern sanatların icra edilebileceği sanatçı sokakları, yeme içme, müzik dinleti alanları oluşturulacak.

KAYSERİ KALESİ’NİN TARİHİ

Kayseri Kalesi, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yamuk bir dikdörtgen biçimindeki iç kale, dış kalenin kuzey surlarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Dış kale ise, tarihi şehri güney ve batıdan kuşatarak çevrelemektedir. İç kalenin kuzeyinde yer alan surlar günümüze ulaşamamıştır. İç kale, Romalılar döneminde yapılmıştır. Selçuklular, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar tarafından tamir edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. 1916 yılına kadar yerleşim yeri olarak kullanılan iç kale, bugün şehir merkezinde dimdik ayakta durmaktadır. İç kalede 18 burç bulunmaktadır. İç kale surlarında Selçuklu yapılarından alınmış devşirme parçalar dikkati çeker. İç kalenin iki kapısı vardır; Doğuda Dizdar Kapısı, güneyde ise Altın Kapı.

Dış kale, büyük ölçüde yok olmuş, ancak bugün bazı parçalar ayakta kalmıştır. Surlar üzerinde bugün iki burç bulunmaktadır. Bunlardan biri İzzeddin Keykavus tarafından inşa ettirilen Yoğunburç, diğeri Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Ok Burcu’dur. Tarihte Kayseri halkı, tehlike zamanlarında dış kale surlarını kapatıp savunmaya geçer, zor durumda kalınca da bugün sağlam olarak şehrin ortasında yer alan iç kaleye çekilirlerdi.



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