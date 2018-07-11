Tarihi ayazmanın suyu şişelenip satılıyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması'nın bir süre önce tamamlanan restorasyonunun ardından, açılışı yapıldı. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan tarihi ayazmanın içindeki çeşmeden akan ve kutsal olduğuna inanılan su, şişelenerek 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Suların satışından elde edilecek gelir, ayazmanın bakımı ve giderleri için kullanılacak.

Ayvalık'ta 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapanan ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesi'ne, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı. 2011 yılında Balıkesir Müzesi'nin Prof. Dr. Ömer Özyiğit danışmanlığında ayazmada yaptığı kazılar sonucunda, 1867 ve 1890 yıllarında yapılan ayazmaların havuzları bulundu. Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibi, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Restorasyon, gerekli maddi destek sağlandıktan sonra Ayvalık Belediyesi öncülüğünde 2016 yılında başladı. Ayvalıklı kuzenler Muhtar Kent ve Şerif Kaynar'ın öncülüğünde, toplam 33 sponsorun destekleriyle proje finanse edildi. Maliyeti yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan restorasyonun ardından tarihi ayazmanın kapıları geçen günlerde ziyaretçilere açıldı.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDI

Ayvalık'ta 1890'da yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması'na o dönemde dünyanın birçok yerinden gelen insanların, şifalı olduğuna inandıkları suyu vücutlarının çeşitli yerlerindeki hastalık ve rahatsızlıklara yönelik tedavi amaçlı kullandıkları belirtildi. Restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi mekanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, şimdi de çeşmelerden akan ve kutsal olduğuna inanılan suyu ellerine ve yüzlerine sürerek şifa bulmaya çalışıyor.

SU, ÖZEL TASARIMLI ŞİŞELERDE SATIŞTA

İlçe turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Panagia Phaneromeni Ayazması'na kutsal olduğuna inanılan su, Ayvalık'ın 2 kilometre uzaklıktaki tepelerinden orijinal künklerle taşındı ve Ayazma içindeki kuyulara getirilerek, çeşmelere aktarıldı. Su, özel tasarlanan cam şişelerde ziyaretçilere 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Ayazma içinde suyun yanı sıra mum, bardak altlığı, melek bibloları, balmumu koku tabletleri, rüya kapanları, magnetler, rozetler ve kitap ayraçları da hediyelik eşya olarak satışına sunuldu. Girişi ücretsiz olan tarihi ayazma, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Şişelerde satılan sudan elde edilecek gelir ise Ayvalık Ayazma Derneği tarafından, Panagia Phaneromeni Ayazması'nın bakımı ve giderleri için kullanılacak.

'AYAZMAYA GELİN, ŞİFALI SUYUMUZLA BULUŞUN'

Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, ilçenin değerlerinin hepsini ayağa kaldırmaya başladıklarını söyledi. Sırada projesini hazırladıkları Aya Triada'nın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şöyle konuştu:

"Ayazma kutsal su mekanıdır. Ayvalık'ta da 1850'lerden beri kullanılan bir kutsal su mekanıdır. Hatta o kadar ün salmış ki Osmanlı döneminde; Cezayir'den, Tunus'tan, Suudi Arabistan'dan bile şifa bulmaya gelen Müslümanlar oluyormuş. 1890'larda bugünkü yapı yapılmış ve kutsal su olarak devam etmiş. Biz de ayazmanın restorasyonunu Ayvalık Belediyesi olarak bağışçılarla birlikte bitirdik. Halkımızın ve turizmimizin hizmetine açtık. Reklam yapmadan ilgi çok hızlı bir şekilde gelişti. Şimdiye kadar 1100 kişi gezdi. Günlük ortalama 35-50 arasında ziyaretçi oluyor. Bu kişiler sadece duyup geliyor. Şifalı sudan alıp yüzlerini yıkıyorlar. Binanın çok güzel bir estetiği var. İçi, insana, ruhuna çok iyi gelen bir bina. Bu binayı Ayvalık'a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ayvalık'a gelen misafirlerimizin mutlaka ayazmaya uğramalarını tavsiye ediyorum. Bekliyoruz, ayazmaya gelin, şifalı suyumuzla buluşun diyorum."

YENİ ADRES AYAZMA

Ayazmanın onarımına destek veren Ayvalık Ayazma Derneği Başkanı Şerif Kaynar, ilçenin eski adının Kidonya olduğunu belirtti. Rumlar zamanında bu ayazmaya Mısır'dan, Atina'dan, Kuşadası'ndan, İstanbul'dan hastaların tedavi olmaya geldiğini ifade eden Başkan Şerif Kaynar, "Varisliler buraya gelirmiş, kekemeler gelip bu suyu içermiş. Depresyonda olanları, hatta delileri yollarlarmış buraya. Burası Ortodoks dünyası için çok önemli bir yer. Ama tüm dinler için önemli. Şifa bulunacak bir su ve yer olduğunu öğrendim. Dedim ki, bunun restorasyonunu yaparsak inanç turizmi için çok önemli bir merkez olabilir. Ayvalık'a gelen herhangi biri, 'Ne yaparım?' diye sorduğu zaman, nasıl Fransa'ya giden biri Louvre Müzesi'ni gezerse, Ayvalık'a gelen biri de ayazmasını gezmeden gitmeyecek. Şimdiye kadar turistlerimiz Şeytan Sofrası'na çıkarlardı. Şimdi bir de buraya gelecekler. Sadece şifalı su için değil bunun tarihçesini öğrenmek için de buraya uğrayacaklar. Ayvalık turizmine de katkı oldu" dedi.

'TANITIMDAN SONRA ÇOK SAYIDA TURİST GELECEKTİR'

Şifalı olduğuna inanılan suyun dağdan geldiğini kaydeden Şerif Kaynar, "O suyun orijinal künklerini bulduk ve suyu buraya getirdik. Analiz ettirdik. İçilebilir olduğunu tespit ettik ve bu suyu isteyenlere, 20 santilitrelik şişelerde hatıra olarak götürmeleri için takdim edeceğiz. Mucizevi su, 3 sene sonra bunu 100 liraya satacağız. Şu anda 5 liradan başladık. Makedonya'dan, Kuzey Yunanistan'dan atlayacak otobüse, buraya bu suyu almaya gelecek. Bir ay oldu, bu bebek emeklilik safhasında. Buranın tanıtımı yapıldıktan sonra Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan bütün Rusya'dan, Ortodoksların inançlarının çok olduğu yerlerden turist geleceğini düşünüyoruz. Tanıtımını yapmamız lazım" diye konuştu.



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