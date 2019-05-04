Tango yapan Zeynep ve Çağlar öğretmene destek yağdı

Yaprak KOÇER-SAMSUN, () - SAMSUN’da yaşayan, doğuştan bedensel engelli Zeynep Uysal’ın (10), gönüllü dans eğitmeni olan beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir (31) ile birlikte yaptığı tango gösterisi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Gösteriye ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan binlerce kişi, destek mesajları gönderdi. Çağlar Özdemir gösterilen bu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söylerken, Zeynep Uysal ise kendisi gibi engelli arkadaşlarının dans etmesini istedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Zeynep Uysal, 4 yıl önce beden eğitim öğretmeni olan gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile tanışıp dans etmeyi öğrendi. Eğitimler sonucunda Zeynep çeşitli etkinliklerle birlikte dans gösterilerine katıldı. Gönüllü olarak engelli çocuklara dans etmeyi öğreten Çağlar Özdemir'in Zeynep Uysal’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları tango gösterisi ise büyük beğeni topladı. 75’inci Yıl Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Zeynep Uysal’ın, öğretmeni Özdemir’le birlikte sergilediği performansın yer aldığı cep telefonu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Özdemir’e engelli çocuklar için yaptığı bu çalışmalar nedeniyle destek mesajları gelirken Zeynep Uysal ise çabası ve yaşama azmi nedeniyle tebrik edildi.

'DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bir tanıdığının kendisinden engelli çocuklara dans öğretmesini istemesi üzerine gönüllü olarak bu eğitimlere başladığını söyleyen Çağlar Özdemir, "Ben aslında beden eğitimi öğretmeniyim ancak tango eğitimleri de veriyorum. Bu kapsamda engelli çocuklara dans etmeyi öğretiyorum. Zeynep’le de 4 yıl önce tanıştık. Beraber dans ediyoruz. Bir çok defa çeşitli etkinliklerde dans ettik. Son olarak yaptığımız gösteri ise büyük beğeni topladı. Birçok tebrik ve destek mesajları alıyorum. Video milyonlarca defa izlendi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm engelli çocuk sahibi olan aileleri de evlatlarını dana ve spora yönlendirmelerini istiyorum. Bu aktiviteler onlar için çok önemli. Dansa başladığımız ilk andan itibaren geldiğimiz bu noktada Zeynep’te olan olumlu değişimi bizzat ben görüyorum" dedi.

'DANS ÇOK EĞLENCELİ'

Dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Zeynep Uysal ise "Öğretmenimi çok seviyorum. O bana tango yapmayı öğretti. Beraber dans ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Benim gibi engelli olan tüm arkadaşlarımda dans etsinler. Dans etmek çok eğlenceli. Anne ve babama da çok teşekkür ediyorum. Beni dans etmem için destekledikleri için" diye konuştu.



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