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Suriyeli Kadınlar Korosu "Çoğalan Sesler" için söylüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların oluşturduğu "Suriyeli Kadınlar Korosu", 7 Mart Salı günü İstanbul'da konser verecek. Boğaziçi Üniversitesi’nin "BU+" etkinlikleri...

Suriyeli Kadınlar Korosu "Çoğalan Sesler" için söylüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların oluşturduğu "Suriyeli Kadınlar Korosu", 7 Mart Salı günü İstanbul'da konser verecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nin "BU+" etkinlikleri çerçevesinde başlattığı "Çoğalan Sesler" konser serisinin yeni konukları, Türkiye’ye göç eden Suriyeli kadınlardan oluşan Suriyeli Kadınlar Korosu olacak. “Şarkılarımızı Unutmayacağız” sloganı ile yola çıkan koro, 7 Mart Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde Arapça, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirecek.
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi bünyesinde kurulan Suriyeli Kadınlar Korosu, Kasım 2015’ten beri çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta İKGV’nin düzenlediği müzik atölyelerinde bir araya gelen kadınlar, bir süre sonra müzisyen Ayşegül Yordam önderliğinde bir koro kurmaya karar vererek, konserler düzenlemeye başladı. Savaş ve göçün hayatlarında yarattığı olumsuzluklarla müzik sayesinde mücadele edip seslerini çoğaltan koro, savaşa ve şiddete karşı üç dilde şarkılarını söylüyor.

(FOTOĞRAF)

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