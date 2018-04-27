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Sur'da restorasyonu tamamlanan tarihi mekanlara ziyaretçi akını

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile tarihi İçkale, restorasyondan sonra ziyaretçi akınına uğradı. Sur'da 2015 yılının Aralık ayında başlayan terör operasyonları nedeniyle 16 ay kapalı kalan bazı...

Sur'da restorasyonu tamamlanan tarihi mekanlara ziyaretçi akını
DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile tarihi İçkale, restorasyondan sonra ziyaretçi akınına uğradı.
Sur'da 2015 yılının Aralık ayında başlayan terör operasyonları nedeniyle 16 ay kapalı kalan bazı tarihi mekânlarda restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlçede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarihi İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve Türbesi ile Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yapılan restorasyonlar tamamlandı. Restorasyonların ardından ziyarete açılan tarihi mekânlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Hz. Süleyman ve 27 sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi İçkale'ye de çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçiler cami ve türbeleri ziyaret ederken, bazı kişilerin ise tarihi İçkale çevresindeki yeşil alanlarda piknik yaptığı görüldü.

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