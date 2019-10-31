‘Sunay Akın ile Görçek’ Trump AVM'de gösterimde

İSTANBUL, () –Ünlü yazar ve şair Sunay Akın ‘Sunay Akın ile Görçek’ yarın İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

‘Bakmak ile görmek’ arasındaki duvarı yıkan gösterileriyle seyirciyi düşünmeye ve anlamaya sevk eden Sunay Akın, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı gösterisi ‘Sunay Akın ile Görçek’te yaratıcı düşüncenin, yeniliğin önündeki engelleri kaldırıyor ve gerçeğin hayallerin ayak izlerini takip ettiği serüvene seyirciyi dahil ediyor.

'Sunay Akın ile Görçek' yarın saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gösterime sunulacak.