Sümela kapanınca Aya Varvara Kilisesi ilgi odağı oldu

Osman ŞİŞKO/TRABZON, ()- TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı’nın restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılmasıyla ilgi, aynı vadide bulunan Aya Varvara Kilisesi'ne yöneldi. Sümela Manastırının gölgesinde kalan gizemli kilise, turizme kazandırılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan tarihi ve turistik mekanlardan Sümela Manastırı, iki yıl önce restorasyona alınarak ziyarete kapatıldı. Sümela’nın restorasyonu sırasında aynı bölgede yer alan ancak bugüne kadar gizemini koruyan Aya Varvara Kilisesi gün yüzüne çıktı. Kısa bir süre önce restorasyonu tamamlanan kilise ziyarete açıldı. Sümela Manastırı yolunda yer alan Aya Varvara Kilisesi ilgi odağı haline geldi. Kiliseyi ziyaret eden turistler seyir terası ile Sümela Manastırı'nı uzaktan seyrediyor, yapılan dijital sunumla Sümela Manastırı'nı üç boyutlu izleyebiliyor. Sümela Manastırının tarihinin anlatıldığı kiliseyi son 6 ayda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

BELEDİYE BAŞKANI: SÜMELA TARİHİ ANLATILIYOR

Aya Varvara Kilisesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, turizme dönük yapılan çalışmalar kapsamında bir süre önce Aya Varvara Kilisesi'nin restore edildiğini hatırlattı. Kilise ziyaretçilerinin, Sümela Manastırı'nı 3 boyutlu görselleriyle görme imkanı bulduğunu anlatan Koçhan, “Kilisede, Sümela’nın hem tarihi hakkında bilgilenme ve hem de uzaktan doğal güzelliklerini görme imkanı sunuluyor. Kilise restorasyonu sonrası insanlar ilk defa bir şey ögrendi. Birçok insan Sümela Manastırı'nın tarihini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş oldu. 6 dilde yayınlanan bu çalışma ile turistler de bu tarih hakkında doyurucu bilgi sahibi oluyor. Sümela Manastırı'nda yapılan birçok kısmın Osmanlı döneminde yapıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Hanın fethinden sonra özellikle Yavuz Sultan Selim Han zamanında öndeki büyük binaların inşa edilerek manastıra eklendiğini öğrendi. Burada tüm dünyaya aslında bir mesaj da veriliyor. Osmanlı'nın ne kadar büyük bir medeniyet olduğunu ve kimseye dini inanışlar acısından bir baskı yapmadığını gösteriyor”

‘150 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ GELDİ’

Kiliseye ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Koçhan, “Yörenin eşsiz gürelikleri ile ziyaretçilerini cezbediyor. Manastırı yaklaşık 6 aylık bir sürede 150 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sümela Manastırı'na gelen ziyaretçilerimiz artık kapalı diye geri dönmüyor, aksine hem Aya Varvara'yı ziyaret ediyor hem de Sümela'yı ve oradaki çalışmaları bu manastırımızdan görebilme imkanı buluyor. Burası çok güzel bir vadi ve amacımız bu vadiyi daha aktif hale getirerek, turizmden alınan payı artırmak. Bu konuda da turizmde alternatif seçenekleri artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gelen turistlerin memnuniyeti de önemli, bu yönde de yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Bölgenin ziyaretçi potansiyeli oldukça güzel, bu rakamın da artışının süreceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ: AYA VARVARA’DA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Aya Varvara Kilisesi'nin yıllarca tadilat aşamasında kaldığını ancak 6 ay önce ziyarete açıldığını belirterek şunları dedi:

“2015 yılında Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmaları sebebiyle turizme kapanması ile bölgede ilk planda ziyaretçi sayısı azaldı. Sümela Manastırı yanı başında bulunan Aya Varvara Kilisesi'ne 2017 yılı ortasında yapmış olduğumuz bir tadilat sonrası turizme kazandırılmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Sümela Manastırı içine giremeyen ziyaretçiler 200 metre mesafedeki Aya Varavara Kilisesi'nin terasından manastırı görerek fotoğraflama imkanı buldular. Sümela Manastırı'na 500 metre mesafedeki küçük kilise, yürüyüş yolunun girişinde hemen sağ tarafındaki büyük kayanın önünde bulunuyor. Buradaki seyir terası, ziyaretçilere Sümela Manastırı'nı yakından görme imkanı sunuyor. Sümela Manastırı tadilatta olduğu için Aya Varvara Kilisesi'ni kısa sürede aktif hale getirmeye özellikle gayret ettik. Amacımız Sümela Manastırı'nı ziyaret için gelen misafirlerimizi geri çevirmemek, onlara farklı alternatifler sunabilmek. Ziyaretçilerimize Sümela'yı ve oradaki çalışmaları bu kiliseden görebilme imkanı sağlıyoruz.”



FOTOĞRAFLI