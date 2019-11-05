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Soner Yalçın’ın yeni kitabı ‘Kara Kutu’ çıkıyor
Gazeteci, yazar Soner Yalçın’ın yeni kitabı ‘Kara Kutu: Yüzleşme Vakti’ Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 6 Kasım’da çıkıyor. Araştırmacı gazeteci, yazar Soner Yalçın, Kara Kutu’da, ilacın ekonomi politiğini ve modern tıbbı...
KÜLTÜR-SANAT 05.11.2019, 17:59
Gazeteci, yazar Soner Yalçın’ın yeni kitabı ‘Kara Kutu: Yüzleşme Vakti’ Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 6 Kasım’da çıkıyor.
Araştırmacı gazeteci, yazar Soner Yalçın, Kara Kutu’da, ilacın ekonomi politiğini ve modern tıbbı ele aldı. Kitapta, sağlık emperyalizmi ve neoliberal sağlık sistemi modelleri, kolestrol ilaçları, antidepresanlar, aşılar, tansiyon ilaçları, antibiyotikler, doğum kontrol hapları, sigarayı bırakma hapları, hormon geliştiriciler, zayıflama hapları, tıbbi cihazlar ve şehir hastaneleri konuları işlendi.
Soner Yalçın’ın yarın raflarda yerini alacak kitabında, ilaçların kara kutusu, ‘İlaç satmak için hastalıklar nasıl icat edildi?’ ‘Hangi doktorlar ve bilim insanları bu kirli ticaret için satın alındı?’ gibi soruların cevabı aranıyor.
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