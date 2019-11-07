Son Dakika
Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa okurlarla buluşuyor
Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya geliyor. 10 Kasım Pazar günü saat 15.00’de kitap fuarında kitaplarını...
KÜLTÜR-SANAT 07.11.2019, 16:45
Yeni kitabı 'Kara Kutu' ile modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci-yazar Soner Yalçın, 5 yıl aradan sonra ilk defa Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya geliyor.
10 Kasım Pazar günü saat 15.00’de kitap fuarında kitaplarını imzalayacak olan gazeteci-yazar Soner Yalçın, yeni kitabı Kara Kutu ile bu kez Rockefellar’ın derin tezgâhını sorguluyor. Modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan Kara Kutu’da, Rockefeller’ın kozmik odasındaki Türkler isim isim açıklanıyor, ezberler bozuluyor.
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|15
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|15
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|14
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|10
|12
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|10
|12
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|-2
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|P
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|11
|31
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|11
|25
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|11
|23
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|11
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|17
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|11
|16
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|16
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|13
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|P
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|22
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|11
|22
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|12
|22
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|20
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|12
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|11
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|5