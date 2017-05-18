Soner Olgun'dan "Tomurcuk Vakfı" için özel konser

İSTANBUL, () - MÜZİSYEN Soner Olgun, Tomurcuk Vakfı yararına İstanbul'da konser verecek.
Yeni çıkardığı "Efsane Türküler" albümü ile büyük beğeni toplayan Soner Olgun, "Efsane Türküler Tomurcuk Vakfıyla El Ele” sloganıyla Tomurcuk Vakfı yararına 23 Mayıs Salı akşamı Doğuş Üniversitesi'nin Acıbadem yerleşkesinde sahne alacak. Soner Olgun'un gönüllü olarak sahne alacağı konserin gelirinin tamamının 2010 yılında zihinsel engelli çocukların anneleri tarafından kurulan Tomurcuk Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.
(FOTOĞRAF)