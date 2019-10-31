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'Soluk'a seyirciden büyük alkış

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmlerinin gösterimi devam ederken, Özkan Yılmaz’ın ilk uzun metrajlı filmi olan 'Soluk'taki oyuncuların performansı seyirciden büyük alkış aldı. Bu yıl 56'ncısını düzenlenen Antalya...

KÜLTÜR-SANAT 30.10.2019, 17:50
'Soluk'a seyirciden büyük alkış
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmlerinin gösterimi devam ederken, Özkan Yılmaz’ın ilk uzun metrajlı filmi olan 'Soluk'taki oyuncuların performansı seyirciden büyük alkış aldı.
Bu yıl 56'ncısını düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmenliğini Özkan Yılmaz'ın yaptığı, Emrullah Çakay, Uğur Polat, Aslı İnandık, Özgür Eken gibi oyuncuların rol aldığı 'Soluk' filmi AKM Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından izleyiciyle bir araya gelen film ekibi, soruları yanıtladı. Filmin yönetmeni Özkan Yılmaz, uzun yıllardır sinema alanında olduğunu ancak ilk kez bir filmin yönetmenliğini yaptığını söyledi. Filmin çıkış noktasının gerçek bir hikâyeye dayandığını dile getiren Yılmaz, "Kanser hastası çok sevdiğimiz bir ağabeyimizin durumunu gözlemledik ve 2 yılın sonunda kendisini kaybettik. Bunun hikayesini film yapmak aklımda yoktu. Ağabeyim ağırlaştığında devreye giren profesyonel bir hasta bakıcı vardı. O kadar ilginç bir iş yapıyordu ki çalıştığı projede herkes ölüyor. Bunun enteresan bir yerde durduğunu ve rahatsızlığını hissettiğimde filmi yazdık" dedi.
UĞUR POLAT HAYATINI KAYBEDEN DOSTUNU OYNADI
Filmin oyuncularından Uğur Polat ise filmde canlandırdığı karakterin, gerçek hayatta hayatını kaybeden arkadaşları Savaş Akovalıgil olduğunu söyledi. Polat, "Hayatını kaybeden kişiyi ben çok iyi tanırdım, ona bir vefa borcum var. Ben Savaş abinin eline doğdum" dedi.
ASLI İNANDIK İLK KEZ KOMEDİ DIŞINDA BİR ROLDE OYNADI
Komedi rolleriyle tanınan Aslı İnandık ise ilk kez farklı türde bir yapımda oyunculuk sergilediğini söyledi. İnandık, "Bu filmi kendime meydan okuma gibi düşünüyorum. Rol ilk geldiğinde çok sevindim. Şimdiye kadar hep komedi oynadım. Bu film benim için çok heyecanlıydı" diye konuştu.

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