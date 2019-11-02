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Sokak kedisi, Altın Portakal'ın maskotu oldu
BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi kapısında bekleyen kedi, festivalin maskotu oldu. Merkezin de içerisinde bulunduğu parkta yaşayan kedi, bir hafta...
KÜLTÜR-SANAT 01.11.2019, 15:30
BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi kapısında bekleyen kedi, festivalin maskotu oldu.
Merkezin de içerisinde bulunduğu parkta yaşayan kedi, bir hafta boyunca festival kapmasında film gösterimlerine gelen binlerce sinemaseveri kapıda karşıladı. Kırmızı halı üzerinde yatan kedi, zaman zaman merkez içerisinde rahatça gezindi. Sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen, merkez çalışanları tarafından beslenen sevimli kedi, bu yıl yeniden sarıya boyanan Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs Heykeli'nin dibinde zaman zaman uyukluyor.
Merkezin de içerisinde bulunduğu parkta yaşayan kedi, bir hafta boyunca festival kapmasında film gösterimlerine gelen binlerce sinemaseveri kapıda karşıladı. Kırmızı halı üzerinde yatan kedi, zaman zaman merkez içerisinde rahatça gezindi. Sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen, merkez çalışanları tarafından beslenen sevimli kedi, bu yıl yeniden sarıya boyanan Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs Heykeli'nin dibinde zaman zaman uyukluyor.
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
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|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5