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Slovakya'dan 3'üncülükle dönen İdil'e, Başkan Kocamaz'dan altın

MERSİN, () - MERSİN'de kemana gönül veren 11 yaşındaki İdil Olgar, Slovakya'da düzenlenen Talents Of Europe Yarışması'nda 3'üncü oldu. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Isabelle Monique Kollo'nun...

Slovakya'dan 3'üncülükle dönen İdil'e, Başkan Kocamaz'dan altın

MERSİN, () - MERSİN'de kemana gönül veren 11 yaşındaki İdil Olgar, Slovakya'da düzenlenen Talents Of Europe Yarışması'nda 3'üncü oldu.
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Isabelle Monique Kollo'nun 5'inci sınıf keman öğrencisi İdil Olgar, mutluluğunu kendisine yüksek lisansını yapabilmesi için hem maddi hem de manevi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile paylaştı. İdil Olgar'ın başarılı olmak isteyen herkese, özellikle de gençlere örnek olması gerektiğini söyleyen Kocamaz, "İdil kızımızı bugünlere hazırlayan Isabelle Hanım'a da teşekkür ediyorum. İdil kızımızdan daha büyük başarılar bekliyoruz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İnşallah daha çok çalışacak ve daha büyük başarılara imza atacak" dedi.
2012 yılında öğrencisi İdil Olgar ile tanışarak, birinci sınıftan itibaren beraber çalıştıklarını aktaran Kollo, Slovakya'daki yarışmada Olgar'ın 21 kişi arasından 3'üncülük kazandığını belirtti. Önemli bir başarıya imza atan İdil Olgar ise, "Çok mutluyum. Yarışmada çok heyecanlandım. Sonraki yarışmam İtalya'da ve o yarışmada daha iyi dereceler almak istiyorum"diye konuştu.
Başkan Kocamaz Olgar'ı  başarısı nedeniyle Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

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