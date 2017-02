Siyasetçilere yardımcı olacak kitap

TÜRK Kızılayı Ege Bölgesi İnsan Kaynakları Sorumlusu Gonca Elibol yazdığı 'Pozitif Etki' adlı kitabının; hitap, beden dili, konuşma, zarafet ve protokol kuralları konusunda, referandum öncesi seçmenle yeniden temasa geçen başta siyasetçiler olmak üzere, herkese yardımcı olacağını söyledi.'İş Dünyasında Başarı İçin Astların ve Üstlerin Rolü' adlı birinci kitabında iş dünyasına hitap eden 1 çocuk annesi araştırmacı yazar Gonca Elibol, ikinci kitabında hem siyasetçilerin, hem de protokol üyelerinin yapması gereken kuralları gözler önüne serdi. Bazı insanların toplumda duruşu, hitabı ve nezaketiyle her zaman ön planda durduğunu ifade eden Elibol, şöyle konuştu:"Hayatımızda bazı insanlar neden çok seviliyor ve saygı duyuyor? Bunu hiç düşündük mü? Çünkü bu insanlar, etkili iletişim becerilerine sahip, kendini seven, görgü ve nezaket kurallarını bilen etrafına pozitif enerji saçan insanlardır. Mevki ve mesleği ne olursa olsun adab-ı muaşeret kurallarını bilmiyorsak, toplum karşısında itibarız olumsuz olacaktır. Yeni kitabımda sosyal ve iş yaşantısında protokol kurallarını, zarafeti, etkili iletişim kurmayı ve doğru davranış yöntemlerini ele aldım. Özellikle protokol üyelerimiz ve siyasetçilerimiz çevrelerinde daha çok saygı duyulmak, sevilmek, değer görmek ve itibarlarını zirveye çıkarmak istiyorsa yeni kitabım 'Pozitif Etki' onlara rehber olacaktır.""SİYASETÇİLERE REHBER OLACAK"Siyasette son yıllarda inişli ve çıkışlı günler olduğunu, kimi zaman üslupların sertleştiğini ifade eden Yazar Elibol, ikinci kitabının siyasetçiler için rehber niteliği taşıdığını ifade etti. Yazar Elibol, bir siyasetçinin çevresindeki büyük kitleler ile topluma bir rol model olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Ülkemizde 'Siyasi lider'; 'Türkiye'yi yönetmek, sistemini, değerler kurmak' demektir. Halkı en iyi şekilde yönetmek anlamına gelir. Topluma hizmet sağlayacak bir siyasi liderinde her şeyden önce topluma rol model olması lazım. Ne olursa olsun siyasetçi insanın kendini her ortamda kontrol etmesi gerekiyor. Bunun içinde önce topluma saygı duyulması lazım. Bir siyasi parti lideri düşünün, bu insanın çevresinde bir kitle var. Bu kitleye rol model teşkil etmesi ve kitleyi kendisine çekmesi lazım. Siyasi liderin önce insan olması gerekir. Eğer insan olur ve kendini kontrol edebilirse o zaman başarıyı yakalar. Karşımızda güven duyduğumuz, iletişimi ile bize örnek olabilecek kişiye oy veririz. İletişim kuramaz ve halkına nasıl hitap edeceğini bilemezse, hiçbir zaman söylenmeyecek lafı söylüyorsa her şey bir kalemde silinip atılır. Halkı temsil edecek bir siyasi liderin mutlaka üslubu, hitabı, beden dili çok iyi olması lazım. Ne zaman nerde nasıl davranacağını çok iyi bilmesi gerekir. 'Pozitif Etki' isimli kitabımda bunları ortaya koydum."Elibol, kitabın sadece protokol ve siyasetçilere değil, toplumun tüm katmanlarına kitap ettiğini dile getirdi. 6 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce insana iletişim konularında eğitimler verdiğini söyleyen Yazar Elibol, önümüzdeki aylar içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerine ve müsteşarlarına da eğitim vereceğini kaydetti. Elibol, 'Başarıya Götüren Lider' isimli üçüncü kitabının hazırlıklarına başladığını da vurgularken, "Bu kitabımda ise iş hayatında yaşanan başarısızlıklar ile başarı hikayelerini konu alacak. İş dünyasının ünlü isimlerinin röportajlarına da kitapta yer vereceğimi" dedi.

