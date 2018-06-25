Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Sirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndü

TÜRKİYE'nin ilk ve en önemli çok sesli kadın korolarından Sirene, geçen yıl 10. Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda elde ettiği üstün başarılarının ardından, bu yıl da uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü....

Sirene, Almanya’dan jüri özel ödülü ve iki altın madalyayla döndü
TÜRKİYE'nin ilk ve en önemli çok sesli kadın korolarından Sirene, geçen yıl 10. Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda elde ettiği üstün başarılarının ardından, bu yıl da uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü. Almanya’nın Zwickau şehrinde 6-10 Haziran arasında düzenlenen 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması'ndan da iki altın madalya ve 'Jüri Özel Ödülü' ile döndü.
Ünlü besteci Robert Schumann’ın anısına 4 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl, 11 ülkeden 17 koro katıldı. Etkinlik öncesi yapılan haberde Sirene, 'olağanüstü başarılı' olarak nitelendirilmiş ve merakla beklenen katılımcı olarak takdim edilmişti.
Etkinliğin açılış konserinde de davetli dört korodan biri olarak yer alan Sirene, yarıştığı 'Eşit Sesli Oda Müziği' kategorisinde icra ettiği R. Schumann, T. L. Victoria, C. Debussy, M. Kocsar ve şef Volkan Akkoç'un eserleri ile altın madalyanın sahibi oldu. J. Brahms, O. Gjeilo ve J. Busto'nun eserlerini seslendirdikleri 'Dini Müzik Kategorisi'nde de altın madalyaya layık görüldü. Ayrıca 'Oda Müziği' kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirdiği Robert Schumann'ın bestesi Tamburinschlägerin'de sergilediği üstün performansla 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Sirene tüm performanslarıyla jürinin, izleyicilerin ve diğer katılımcı koroların beğenisini topladı. Özellikle besteleri Şef Volkan Akkoç'a ait olan, Orhan Veli Kanık'ın 'Bedava' ve Canan Apak Baysal'ın 'Şeytan' şiirleri üzerine yazılan eserler büyük hayranlık ve takdir gördü. Böylece Sirene, Türkiye’deki koro müziğinin içeriği ve kalitesini bir kez daha en üst düzeyde tanıtmış oldu.
Robert Schumann’ın doğduğu kent olan Zwickau’da, her yıl ünlü bestecinin doğum günü anısına, Kuğu Gölü’ndeki Işık Festivali kapsamında da sahne alan Sirene, yöresel kıyafetlerle, türkü düzenlemeleri ve halk şarkılarından oluşan bir repertuvar seslendirdi. Zwickau halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanan Sirene'ye Almanya’nın Freie Presse gazetesi de yerel ekinde yer verdi.
Sirene, geçen yıl Uluslararası JohannesBrahms Koro Yarışması'nda katıldığı her iki kategoride altın madalya almış, ayrıca 'Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı' özel ödülü ile birlikte yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak takdim edilen 'En İyi Şef' ödülünün de sahibi olarak Türkiye'ye toplam dört ödülle dönmüştü.
Şef Volkan Akkoç, bu büyük ve değerli başarıya giden yolda Sirene’nin yanında olan herkese teşekkürlerini iletirken; sanatın desteklendiği sürece ne kadar önemli ve ciddi işlerin yapılabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325