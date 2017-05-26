Sıra dışı tuvalleriyle ünlü sanatçı Hasan Kale "mikro art" sanatı anlatmak için gençlerle buluştu

Etiler Sanat Evi'nde gerçekleşen etkinlikte gençlerle bir araya gelen sanatçı, "mikro art" sanatının inceliklerini ve bu eserlerin diğer yağlı boya çalışmalarında kendisine nasıl farklı bir bakış açısı kazandırdığını paylaştı.
Kapılarını 28 Nisan'da, ‘’Türkiye’de 10 Yıl’’ resim sergisi ile açan Etiler Sanat Evi, resim, heykel ve güzel sanatlara dair sergilerin yanı sıra söyleşi, imza, tanıtım günleri, atölye çalışmaları için de alternatif alanlar sunuyor. Merkez Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile yaptığı iş birliklerini de sürdürerek birçok workshop ve atölye çalışmasına da ev sahipliği yapacak.
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