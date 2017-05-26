Sıra dışı tuvalleriyle ünlü sanatçı Hasan Kale "mikro art" sanatı anlatmak için gençlerle buluştu

NİŞANTAŞI Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Etiler Sanat Evi’nin ilk workshop çalışmasının konuğu "Mikro Art" sanatının dünyadaki öncü isimlerinden Hasan Kale oldu. Tuvallerini iğne ucu, kum tanesi, pirinç, çivi, susam gibi ilgi çekici öğelerden seçen Kale'nin, mikroların yanı sıra yağlıboya eserleri de var.

Etiler Sanat Evi'nde gerçekleşen etkinlikte gençlerle bir araya gelen sanatçı, "mikro art" sanatının inceliklerini ve bu eserlerin diğer yağlı boya çalışmalarında kendisine nasıl farklı bir bakış açısı kazandırdığını paylaştı.

Kapılarını 28 Nisan'da, ‘’Türkiye’de 10 Yıl’’ resim sergisi ile açan Etiler Sanat Evi, resim, heykel ve güzel sanatlara dair sergilerin yanı sıra söyleşi, imza, tanıtım günleri, atölye çalışmaları için de alternatif alanlar sunuyor. Merkez Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile yaptığı iş birliklerini de sürdürerek birçok workshop ve atölye çalışmasına da ev sahipliği yapacak.

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