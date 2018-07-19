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Sinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyor

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP’ta sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısının 9'uncu yılında çalışmalara başlandı. Sinop kent merkezinde bulunan 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 9 yıldır...

Sinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyor

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP’ta sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısının 9'uncu yılında çalışmalara başlandı.
Sinop kent merkezinde bulunan 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 9 yıldır devam ediyor. Bölgede bu yıl ki kazı çalışması gerçekleştirilmeye başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi. Kazıyı geniş bir ekip ve öğrenci grubu ile yürüttüklerini belirten Prof.Dr. Köroğlu, "Bu sene ki çalışma amacımız daha çok yapının batı kesiminde geçen yıl ortaya çıkardığımız 5'inci yüzyıla ait kilise evresine ait mezarların ve mozaiklerin ortaya çıkarılmasını oluşturuyor.  Yeni panolar bulduk. Bunlar ünik eserler, üzerinde kim için yapıldıysa mozaik adak için olarak yapılıyor. Kim için ne yapıldıysa onların da isimleri yer alan çok önemli cenneti temsil eden sahneler bulunuyor mozaikler üzerinde. İlerleyen zamanlarda yeni buluntularla karşılaşacağımızı umut ediyoruz" dedi.
Prof. Dr. Köroğlu bu seneki çalışmaları Kurban Bayramı'na kadar yapacaklarıni dile getirerek, "Bir restorasyon projesi içindeyiz. Yapının farklı mekanlarını restorasyonu, resimlerin restorasyonu söz konusu. O nedenle bütçemizin bir bölümünü onlara ayırmış durumdayız. Bir kitap hazırlığı içindeyiz. Kitap hazırlığımızı tamamlayıp, Ağustos ayında yayınlanmak üzere matbaaya vermek istiyoruz. Bu tür çalışmalar sürüyor. Sadece kazı çalışmaları değil. Beraberinde pek çok çalışma birlikte sürdürülüyor. Kazı alanlarında çevresel kamulaştırmalar yapıldığı için çalışmalar 15-20 yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Turizme açılması da söz konusu. Tamamladığımız alanlarda gezi güzergahları belirlenerek bir düzenleme yapılarak turizme açılması mümkün. Gelen her misafirimizi gezdiriyoruz. Belirli alanlarda gezdirebiliyoruz. Hedefimiz hem bilim hem turizm. İkisi bir arada" diye konuştu.

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