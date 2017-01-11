Sıla, "Heybeden şarkılar"ını çıkarıyor

Orhan SENCER/İSTANBUL, () TÜRK pop müziği sanatçısı Sıla, ‘Heybeden Şarkılar’ konserleri kapsamında 4 gün boyunca İstanbul’daki müzikseverlerle buluşacak.

9 yıllık müzik kariyerinde yayımladığı 6 stüdyo albümde yer alan şarkılardan oluşan, ‘Heybeden Şarkılar’ adlı yepyeni bir konser repertuvarı hazırlayan Sıla, 13-14 ve 20-21 Ocak tarihlerinde Maslak TİM Show Center’da konser verecek. Konserlerine ilk solo albümü ‘Sıla’da yer alan şarkılardan bir seçki ile başlayacak olan sanatçı, 42 şarkıdan oluşan repertuvarını, bugüne dek yayımladığı albümlerinin kronolojik sırasıyla seslendirecek.

Kendisine ait şarkılar haricinde birçok sürpriz eseri de yorumlayacağını açıklayan Sıla, “Kariyer 9 sene, konser 2 saat. Seslendirmek isteyip vakit darlığından söylenmemiş onlarca şarkı var. Hem kendime ait şarkılar, hem de bugüne kadar yorumlamak istediğim birçok sürpriz eser. ‘Yoruldum’, ‘Gözlerine Teslimim’, ‘Bodrum’un Suları’, ‘Zor Sevdiğimden’ ve heybede birikmiş daha birçok şarkı. 13-14-20-21 Ocak Maslak TİM Show Center’da “Heybeden Şarkılar” ile alışılagelmiş Sıla konser repertuarı dışında bir seçki ile buluşmak üzere" dedi.

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