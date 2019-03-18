Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Seyit Onbaşı'nın canlı heykeli görenleri duygulandırdı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde, Venezia Mega Outlet’te düzenlenen Seyit Onbaşı canlı heykel gösterisi, Çanakkale Geçilmez ruhunu yaşattı. Vatanı için canını ortaya koyan şehitler ve gaziler vatandaşları duygulandırdı. Venezia...

Seyit Onbaşı'nın canlı heykeli görenleri duygulandırdı
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde, Venezia Mega Outlet’te düzenlenen Seyit Onbaşı canlı heykel gösterisi, Çanakkale Geçilmez ruhunu yaşattı. Vatanı için canını ortaya koyan şehitler ve gaziler vatandaşları duygulandırdı.

Venezia Mega Outlet, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Türk Milleti'nin birlikte yaşama iradesi, vatan ve bayrak sevgisi vurgulandı. Ahşap atölyesinde Türk bayrağını boyayan çocuklar yapboz ile Türkiye’nin coğrafi bölgelerini öğrendi. Oyunların tadını çıkaran çocuklar için etkinlik pazar günü 3 defa düzenlendi. Çanakkale Zaferi yıl dönümü için hazırlanan asker ve Seyit Onbaşı canlı heykel gösterisi ile ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler canlı heykeller ile bol bol fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328