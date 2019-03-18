Seyit Onbaşı'nın canlı heykeli görenleri duygulandırdı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde, Venezia Mega Outlet’te düzenlenen Seyit Onbaşı canlı heykel gösterisi, Çanakkale Geçilmez ruhunu yaşattı. Vatanı için canını ortaya koyan şehitler ve gaziler vatandaşları duygulandırdı.

Venezia Mega Outlet, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Türk Milleti'nin birlikte yaşama iradesi, vatan ve bayrak sevgisi vurgulandı. Ahşap atölyesinde Türk bayrağını boyayan çocuklar yapboz ile Türkiye’nin coğrafi bölgelerini öğrendi. Oyunların tadını çıkaran çocuklar için etkinlik pazar günü 3 defa düzenlendi. Çanakkale Zaferi yıl dönümü için hazırlanan asker ve Seyit Onbaşı canlı heykel gösterisi ile ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler canlı heykeller ile bol bol fotoğraf çektirdi.