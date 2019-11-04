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‘Sevmekten Öldü Desinler’ yarın Trump Gösteri ve Kültür Merkezi'nde
Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu sezonun en çok konuşulan oyunlardan biri olan ‘Sevmekten Öldü Desinler’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Hande...
KÜLTÜR-SANAT 04.11.2019, 11:41
Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu sezonun en çok konuşulan oyunlardan biri olan ‘Sevmekten Öldü Desinler’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı’nın paylaştığı anti-melodram tarzındaki müzikli oyun, İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Özlenen Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet’in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.
‘Sevmekten Öldü Desinler’ yarın saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sergilenecek.
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