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Sevilen yazarlar D&R’da okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor

İSTANBUL, ()-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle buluşturmayı sürdürüyor. "Üç Kız Kardeş" kitabıyla tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşan...

Sevilen yazarlar D&R’da okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor

İSTANBUL, ()-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

"Üç Kız Kardeş" kitabıyla tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşan İclal Aydın 30 Mart Cuma D&R Kayseri Park'ta, 31 Mart Cumartesi D&R Nevşehir Nissara’da, 1 Nisan Pazar günü ise D&R Konya Kulesite’de olacak. Roman ve öyküleriyle geniş kitlelere ulaşan Doğu Yücel 31 Mart Cumartesi D&R Tunalı’da Ankaralı sevenleriyle buluşacak. Polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit 1 Nisan Pazar D&R Capitol’de, ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın ise kitapları Hüzün Süpüren, Yoldan Çıkmış Öyküler, Karanlıkta Çok Güzelim’i imzalamak için 31 Mart Cumartesi D&R Suadiye’de kitapseverler ile bir araya gelecek.Finlandiyalı genç pop yıldızı Isaac Elliot da  1 Nisan Pazar günü hayranlarıyla D&R Trump’ta buluşacak.

Son zamanların popüler yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş 31 Mart Cumartesi D&R Gaziantep Forum’da, 1 Nisan Pazar D&R Hatay Antakya Palladium’da, çocuk sağlığı konusunda yazdığı kitaplar ile tanınan ve sevilen Hayri Gözlükgiller ise 1 Nisan Pazar D&R Nautilus’ta olacak.  

TAM PROGRAM ŞÖYLE:

30 Mart Cuma İclal Aydın D&R Kayseri Park 16:00; 31 Mart Cumartesi İclal Aydın D&R Nevşehir Nissara 15:00; 31 Mart Cumartesi Nilüfer Açıkalın D&R Suadiye 15:00; 31 Mart Cumartesi Doğu Yücel D&R Tunalı 13:00; 31 Mart Cumartesi Miraç Çağrı Aktaş D&R Gaziantep Forum 13:00; 1 Nisan Pazar İclal Aydın D&R Konya Kulesite 15:00; 1 Nisan Pazar Miraç Çağrı Aktaş D&R Hatay Antakya Palladium 13:00, 1 Nisan PazarHayri Gözlükgille rD&R Nautilus15:00; 1 Nisan Pazar Ahmet Ümit D&R Capitol 15:00; 1 Nisan Pazar Isaac Elliot D&R Trump 17:00 - 19:00.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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