Son Dakika
Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil’i konuk etti. Hatay Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve DOĞAKA’nın katkılarıyla her cumartesi Hatay Kültür Merkezi’nde sahne alan Medeniyetler...
KÜLTÜR-SANAT 21.10.2019, 11:40
HATAY Kültür Merkezi'nde sahne alan Medeniyetler Korosu, ünlü sanatçı Seren Serengil’i konuk etti.
Hatay Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve DOĞAKA’nın katkılarıyla her cumartesi Hatay Kültür Merkezi’nde sahne alan Medeniyetler Korosu'nun bu haftaki konuğu Seren Serengil oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Medeniyetler Korosu, parçalarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Koro Şefi Yılmaz Özfırat’ın öncülüğünde 'Ötme Bülbül' şarkısı ile giriş yapan Medeniyetler Korosu, farklı dillerde birçok şarkı seslendirdi.
Etkinliğin konuğu Seren Serengil, Karadeniz yöresinden ‘Kim o sakallı adam’ şarkısını seslendirdi. Şarkının öyküsünü dinleyenlerle paylaşan Serengil’in performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programın sonunda Medeniyetler Korosu ve Serengil, seyircilerin de eşlik etmesiyle ‘Bir başkadır benim memleketim' şarkısını söyledi. Konser bitiminde Hatay’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seren Serengil, "Herkes çok sıcakkanlı, çok temiz bir şehir" ifadelerini kullandı.
Hatay Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve DOĞAKA’nın katkılarıyla her cumartesi Hatay Kültür Merkezi’nde sahne alan Medeniyetler Korosu'nun bu haftaki konuğu Seren Serengil oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda Medeniyetler Korosu, parçalarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Koro Şefi Yılmaz Özfırat’ın öncülüğünde 'Ötme Bülbül' şarkısı ile giriş yapan Medeniyetler Korosu, farklı dillerde birçok şarkı seslendirdi.
Etkinliğin konuğu Seren Serengil, Karadeniz yöresinden ‘Kim o sakallı adam’ şarkısını seslendirdi. Şarkının öyküsünü dinleyenlerle paylaşan Serengil’in performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programın sonunda Medeniyetler Korosu ve Serengil, seyircilerin de eşlik etmesiyle ‘Bir başkadır benim memleketim' şarkısını söyledi. Konser bitiminde Hatay’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seren Serengil, "Herkes çok sıcakkanlı, çok temiz bir şehir" ifadelerini kullandı.
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2