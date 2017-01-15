Serdar Keskin konseriyle İstanbul’daki hayranlarını sevindirdi

İstanbul, 15 Ocak () – Müzik çalışmalarını Mersin’de sürdüren deneyimli gitar sanatçısı Serdar Keskin, yıllardan sonra İstanbul’da konser verdi.

Serdar Keskin, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki konserinde 25 yıl İstanbul’da müzik yaptığını ve çeşitli gruplarla çalıştığını anlattı. Mersin’e yerleştiğini ve orada solo çalışmalar yaptığını söyleyen Keskin, “Iraksamalar” ve “Leyl” adlarında iki de albüm çıkardığını kaydetti. “Buraya yıllar sonra gelip konser vermek benim için heyecan verici.” diyen Keskin, konserinde kemancı Yasin Dönmez ile birlikte yaklaşık 20 parçasını seslendirdi.