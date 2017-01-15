İstanbul, 15 Ocak () – Müzik çalışmalarını Mersin’de sürdüren deneyimli gitar sanatçısı Serdar Keskin, yıllardan sonra İstanbul’da konser verdi.Serdar Keskin, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki konserinde 25 yıl İstanbul’da müzik yaptığını ve çeşitli gruplarla çalıştığını anlattı. Mersin’e yerleştiğini ve orada solo çalışmalar yaptığını söyleyen Keskin, “Iraksamalar” ve “Leyl” adlarında iki de albüm çıkardığını kaydetti. “Buraya yıllar sonra gelip konser vermek benim için heyecan verici.” diyen Keskin, konserinde kemancı Yasin Dönmez ile birlikte yaklaşık 20 parçasını seslendirdi.
Serdar Keskin konseriyle İstanbul’daki hayranlarını sevindirdi
İstanbul, 15 Ocak () – Müzik çalışmalarını Mersin’de sürdüren deneyimli gitar sanatçısı Serdar Keskin, yıllardan sonra İstanbul’da konser verdi. Serdar Keskin, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki...
15 Ocak 2017 Pazar 11:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.